Mentzen UJAWNIA jak skutecznie obniżyć podatki w Polsce. „To jest w ogóle moja sekretna taktyka” [VIDEO]

REKLAMA

W pierwszym odcinku Bosak & Mentzen, który ukazał się na kanale YouTube Konfederacji, prezes Nowej Nadziei ujawnił, w jaki sposób można w Polsce skutecznie obniżyć podatki. Jak się okazuje, trzeba się uciekać do podstępów.

Mentzen wspomniał o wprowadzonym właśnie zakazie amortyzowania lokali mieszkalnych „i w ogóle zakazie rozliczania się, jeżeli ktoś jest nie-przedsiębiorcą, na skali podatkowej z wynajmu mieszkań”. W ocenie Mentzena jest to „rewolucja na rynku nieruchomości”.

REKLAMA

– Przez Sejm takie rzeczy przechodzą niezauważone przez większość posłów, którzy traktują to jako 1001. nowelizację podatku dochodowego – zauważył Krzysztof Bosak.

– To jest w ogóle moja sekretna taktyka. Jak już kiedyś będę miał jakiś wpływ na stanowienie prawa, to im będę właśnie takie wrzutki robił, których nikt nie będzie rozumiał. Po dwóch latach się okaże, że w ogóle nie trzeba płacić podatków – ujawnił Mentzen.

Na uwagę Boska, że niepotrzebnie ujawnia swój niecny plan, prezes Nowej Nadziei odparł, że „bardzo często mówi (o tym) publicznie, bo oni i tak ich nie załapią”.

– Zresztą ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który rzeczywiście stosował to w praktyce, w ostatnich latach w Ministerstwie Finansów, aż go wywalili w roku chyba 2018 czy 2019. Ale wywalili go za to, że mafię VAT-owską odkrył w Ministerstwie Finansów – mówił Mentzen.

– Zadałem mu pytanie: Ale jakim cudem wy wpuściliście tak wielką lukę – pierwszą, drugą, trzecią – wymieniam mu te luki. On mówi: ale to ja sam je pisałem, właśnie specjalnie je wprowadziłem, bo wiedziałem, że nikt tego nie zauważy, potem doradcy podatkowi to wyłapią i się realnie obniży opodatkowanie w Polsce – relacjonował.

– To rzeczywiście jest dobra metoda – skwitował Sławomir Mentzen.

Mentzen & Bosak – o tym, jak w Polsce można zlikwidować podatki, żeby nikt tego nie zauważył pic.twitter.com/xjudiQjVBS — Wolność__Słowa (@WolnoscO) January 9, 2023