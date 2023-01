Nowy zakres nauki w szkole. „Wychowanie komunikacyjne”

REKLAMA

Nadchodzi zmiana podstawy programowej w szkole podstawowej. Najmłodsi uczniowie na przedmiocie technika mają uczyć się nowych zagadnień z zakresu „wychowania komunikacyjnego”.

Projekt ustawy resortu Przemysława Czarnka czeka na zatwierdzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Następnie trafi do Sejmu.

Jak wynika z analizy portalu brd24.pl, na przedmiocie technika uczniowie podstawówki będą uczyć się więcej niż dotychczas o „wychowaniu komunikacyjnym”.

W ramach programu przewidziano chociażby obowiązkową naukę „konsekwencji korzystania z telefonu komórkowego” podczas przechodzenia przez jezdnię.

Uczniowie wciąż będą uczyć się zasad poruszania rowerem (w tym poznawania znaków), ale dodatkowo dojdzie nauka zasad poruszania się hulajnogą. Ponadto kładziony będzie nacisk na stosowanie elementów odblaskowych na drodze.

Resort Czarnka chce, by także nauczyciele innych przedmiotów zwracali uwagę na te zagadnienia.

„Wychowanie komunikacyjne powinno być interdyscyplinarnym zadaniem szkoły. Oznacza to, że nauczyciele wielu przedmiotów powinni uwzględniać tematykę bezpieczeństwa na drogach w realizowanych przez siebie programach nauczania, a dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne, tworząc program wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny, powinni umieścić w nim zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Ministerstwo zaleca też, by w każdej szkole powoływano nauczyciela – koordynatora wychowania komunikacyjnego. „Osoba taka powinna planować i nadzorować cały proces edukacji komunikacyjnej w danej szkole” – zapisano w rozporządzeniu.

Oby tylko system nie tłukł dzieciom do głowy, że jako piesi zawsze mają pierwszeństwo i to załatwia sprawę. Nawet jeśli je mają to nie wolno nigdy zapominać o sprawdzonej zasadzie ograniczonego zaufania.