Pentagon przekaże Ukrainie wozy opancerzone? „Jest dziwna wymiana zdań z Europejczykami”

REKLAMA

Pentagon rozważa przekazanie Ukrainie kołowych wozów opancerzonych Stryker – donosi portal Politico. Portal ocenia, że wraz z bojowymi wozami piechoty dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania zachodnich czołgów.

Według Politico, dostawy Strykerów mogą zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu podczas spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w ramach pakietu pomocy Ukrainie w perspektywie „oczekiwanej wiosennej ofensywy”.

REKLAMA

Strykery to kołowe wozy bojowe ustępujące pod względem uzbrojenia już przekazywanym Ukrainie Bradleyom, ale górujące pod tym względem nad transporterami opancerzonymi M113 czy pojazdami Humvee. Rodzimą wersję tych pojazdów przekazała Ukrainie Kanada, która obiecała w sumie wysłanie 39 sztuk.

Według Politico, w połączeniu z Bradleyami, dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania zachodnich czołgów. Europejska wersja portalu podała wcześniej, że Polska i Francja starają się przekonać Niemcy do udzielenia zgody na darowanie czołgów Leopard 2, ale według wtajemniczonego w rozmowy źródła portalu, Europejczycy czekają na ruch Amerykanów w tej kwestii.

– Jest dziwna wymiana zdań z Europejczykami, gdzie za każdym razem, kiedy ktoś o to pyta, Europejczycy mówią „cóż, wiecie, USA powinny pójść pierwsze”. I administracja mówi „My chcemy, by Europejczycy ruszyli pierwsi, albo chcemy to zrobić razem”. A Ukraińcy po prostu mówią: „na litość boską, po prostu dajcie nam czołgi” – powiedział rozmówca portalu.