Skandal seksualny w piłkarskiej reprezentacji

Czterech trenerów piłkarskich drużyn kobiecych zostało zdyskwalifikowanych do końca swojego życia. Taki wyrok zapadł miesiąc po opublikowaniu raportu z dochodzenia w sprawie „przemocy i nadużyć” popełnianych przez kilka lat w futbolu żeńskim Ameryki.

Północnoamerykańska Liga Piłkarska Kobiet (NWSL) ogłosiła całą serię sankcji po 14 miesiącach rozpatrywania skarg graczy. W poniedziałek 9 stycznia, zawiesiła dożywotnio czterech trenerów. To kara nie tylko za molestowanie, ale też za „bierność i bezczynność”.

Najcięższe kary zostały wymierzone Paulowi Rileyowi, Christy Holly, Rory Damesowi i Richiemu Burke’owi, wszyscy zostali dożywotnio wykluczeni z NWSL. Riley to były trener Portland Thorns, który został oskarżony przez dwie piłkarki o zmuszanie jednej do seksu i o molestowanie drugiej. Na tym nie koniec, bo ten trener jest obiektem osobnego dochodzenia prowadzonego przez byłą prokurator generalną USA Sally Yates.

Holly prowadził Racing Louisville. Został zwolniony po tym, jak oskarżono go o „napaść seksualną i dotknięcie gracza”. Dames to z kolei były trener Chicago Red Stars, w raporcie zwrócono uwagę na jego skłonność do „werbalnych ataków, obrażania i grożenia graczom”.

Ostatni trener z dożywotnim zakazem Richi Burke, który trenował Washington Spirit. Burke miał podobno w zwyczaju „werbalne piętnowanie pochodzenia etnicznego graczy”. Poza tym, były asystent trenera Chicago Red Stars Craig Harrington i była dyrektor generalna Gotham FC Alyse Lahue zostali zawieszeni na dwa lata.

Sześć innych osób, jeśli chce zachować prace w lidze, ma złożyć samokrytykę, „przyznać się do winy i wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania, a także uczestniczyć w szkoleniach i wykazać się szczerym zaangażowaniem w korygowaniu swojego zachowania”.

Kluby Chicago Red Stars i Portland Thorns zostaną ukarane grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów i 1 miliona dolarów za „zaniedbania” i „chęci ukrycia” faktów. Liga dokonała też samobiczowania i sama ukarała swój zarząd „grzywną w wysokości co najmniej miliona dolarów”.

Amerykańska piłka nożna stała się od lat „jaczejką progresywizmu ideologicznego”. Zawodniczki kadry nie honorowały hymnu USA, obrażały prezydenta Trumpa, obnosiły się ze swoimi nienormatywni skłonnościami seksualnymi. Molestowanie kobiet jest czymś nagannym i wartym potępienia. Jednak w tym przypadku urządzono po prostu medialną hucpę.

Chicago Red Stars are fined $1.5 million and former coach Rory Dames is permanently banned from NWSL.https://t.co/2cofHt2bdZ — Chicago Tribune Sports (@ChicagoSports) January 10, 2023

Źródło: AFP