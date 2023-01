„Wolność” w Kanadzie. Jordan Peterson straci licencję? Zarzuca mu się krytykowanie rządu i sprzeciw wobec lockdownów

REKLAMA

Znany psycholog kliniczny, dr Jordan Peterson, musi wziąć udział w szkoleniu z korzystania z mediów społecznościowych, albo jego licencja psychologa straci ważność. Ekspert znany jest z krytyki rządu Justina Trudeau oraz niepoprawnych politycznie wpisów.

„Ontario College of Psychologists zażądało, abym poddał się obowiązkowemu szkoleniu z komunikacji w mediach społecznościowych z ich ekspertami, między innymi za retweetowanie Pierre’a Poilievre i krytykowanie Justina Trudeau i jego politycznych sojuszników” – napisał na Twitterze dr Jordan Peterson.



BREAKING: the Ontario College of Psychologists @CPOntario has demanded that I submit myself to mandatory social-media communication retraining with their experts for, among other crimes, retweeting @PierrePoilievre and criticizing @JustinTrudeau and his political allies.

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 3, 2023