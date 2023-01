„Czy jest pan Żydem?” Michalkiewicz UJAWNIA: „Nie wiem, czy to dobrze”

REKLAMA

Na kanale Stanisława Michalkiewicza na YouTube pojawiło się kolejne z serii nagrań Q&A. Tym razem padły nietypowe pytania.

– Dlaczego jest pan tak żałosny i czy jest pan Żydem z pochodzenia? – brzmiało jedno z zadanych przez internautów pytań.

– Dlaczego jestem tak żałosny, to nie potrafię odpowiedzieć. Ja w ogóle nie uważam, że jestem żałosny, a w dodatku aż tak. Proszę się nie gniewać, ale nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć – odparł z uśmiechem na ustach Stanisław Michalkiewicz.

– I czy jest pan Żydem z pochodzenia? No nie jestem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle w pańskich oczach, ale nie jestem – ujawnił.

Na tym jednak nie koniec niecodziennych pytań. – A po co zadawać redaktorowi pytania, jak on już wszystko wie? – dociekał jeden z internautów.

– No właśnie dlatego. Jak by redaktor nic nie wiedział, no to nie byłoby sensu zadawać mu pytania. A jak on wszystko wie, no to w takim razie trzeba go pytać, może coś tam odpowie ciekawego – odparł przytomnie Michalkiewicz.