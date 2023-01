Kolejny atak nożownika w Paryżu. Kilka osób rannych

REKLAMA

Mężczyzna zranił nożem w środę rano kilka osób na dworcu kolejowym Gare du Nord w 10. dzielnicy Paryża – powiadomił serwis informacyjny France Bleu. Napastnik został ujęty przez policję, co potwierdził minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin.

Do ataku doszło około godz. 6.40. Napastnik ranił nożem 5 osób. Po interwencji policji, teren zdarzenia został ogrodzony taśmą. Jednym z rannych jest policjant, pozostali to pasażerowie. Jego koledzy oddali strzały i „zneutralizowali” napastnika, który trafił do szpitala.



Według informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych na miejsce ataku nożownika przybyło pięć wozów strażackich i liczni funkcjonariusze policji.

Ruch pociągów na Gare du Nord, jednym z największych dworców kolejowych w Europie, nie został zakłócony.