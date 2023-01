Niedzielski otwiera rezerwy strategiczne antybiotyków

REKLAMA

Kilkadziesiąt tysięcy sztuk antybiotyków z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafi na rynek. Rezerwy będą uzupełnione po szczycie sezonu infekcyjnego – poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Zwalniamy i kierujemy na rynek z @RARS_GOV_PL kilkadziesiąt tysięcy sztuk antybiotyków. Wniosek @MZ_GOV_PL już zaakceptowany przez @PremierRP. Rezerwy zostaną uzupełnione po szczycie sezonu infekcyjnego. Dzięki współpracy z TZF Polfa SA antybiotyków w Polsce nie zabraknie” – przekazał na Twitterze szef MZ.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o brakach m.in. antybiotyków i leków przeciwzapalnych. Resort wyjaśniał, że niedobory wynikają m.in. z zaburzonych łańcuchów dystrybucji, związanych z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie.

Kilka dni temu szef MZ był w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa SA w Warszawie. Przekazał wówczas, że jeśli chodzi o antybiotyki Polfa Tarchomin zapewniła o dostępności do substancji czynnej. Mówił też, że linie produkcyjne są przygotowane na to, by zaspokoić popyt.

„Jeśli chodzi o leki przeciwzapalne, tutaj też jest w Polfie przygotowana linia produkcyjna, która pomoże nam w przypadku kryzysu, bo na razie również na poziomie hurtowym problemu nie odczuwamy” – wskazywał.

Niedzielski wyjaśniał też, że w przypadku leków przeciwwirusowych sytuacja jest trudniejsza.

„Nie mamy tutaj możliwości produkcji w przypadku Polfy Tarchomin, dlatego rozmawiamy z innymi producentami, ale również otrzymaliśmy zapewnienie, że w najbliższym czasie takie dostawy się pojawią” – przekazał.