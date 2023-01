Przegrana na początek Mistrzostw Świata. Polacy minimalnie gorsi od Francuzów

REKLAMA

Polscy piłkarze ręczni przegrali w Katowicach z Francją 24:26 (13:14) w meczu otwarcia mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce i Szwecji.

Przed spotkaniem w Spodku oficjalnie otworzył mistrzostwa pierwszy wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) Joel Delplanque. Zaprezentowano wszystkich uczestników oraz miasta i regiony goszczące mistrzostwa, a Alicja wykonała oficjalną piosenkę zawodów „Stick Together”. Na boisku pojawił się puchar, który wzniosą po ostatnim meczu zwycięzcy turnieju.

Trener Polaków Patryk Rombel i jego zawodnicy nie ukrywali przed meczem, że faworytami będą w środowy wieczór aktualni mistrzowie olimpijscy. Liczyli jednak, że poniesie ich do walki komplet kibiców na trybunach. I rzeczywiście widownia zgotowała im gorące przyjęcie i doping.

Gospodarze zapowiadali walkę z faworyzowanym rywalem i słowa dotrzymali. Polacy po każdej udanej akcji zachęcali do dopingu publiczność, wśród której znalazła się grupa sympatyków gości. – Niech Spodek odleci – apelował do widowni spiker w przerwie spotkania. Kibice robili, co mogli, w nagrodę zobaczyli dwie niezwykle efektowne interwencje Morawskiego.

Polska: Adam Morawski, Jakub Skrzyniarz – Michał Daszek, Piotr Jędraszczyk 3, Michał Olejniczak 2, Patryk Walczak 1, Bartłomiej Bis, Szymon Sićko 7, Ariel Pietrasik 2, Jan Czuwara, Arkadiusz Moryto 6, Przemysław Krajewski, Maciej Gębala 3, Szymon Działakiewicz, Tomasz Gębala, Piotr Chrapkowski,

Francja: Vincent Gerard, Remi Desbonnet – Yanis Lenne 3, Nedim Remlin 2, Romain Lagarde, Elohim Prandi, Melvyn Richardson, Dika Mem 5, Nicolas Tournat 3, Nikola Karabatic, Kentin Mahe 5, Mathieu Grebille 2, Ludovic Fabregas 3, Dylan Nahi 2, Thibaud Briet 1.

Kary: Polska – 6 minut; Francja – 6 minut.

MŚ w piłce ręcznej

Francja to najbardziej utytułowany zespół mundialu. W dorobku ma sześć złotych, jeden srebrny i cztery brązowe medale. Polscy szczypiorniści wywalczyli srebro w 2007 roku oraz trzy brązowe medale (1982, 2009 i 2015). W roku 2021 zajęli 13. miejsce.

Biało-czerwoni w kolejnych spotkaniach pierwszej fazy grupowej zagrają w Katowicach ze Słowenią (14 stycznia) i Arabią Saudyjską (16). Trzy najlepsze zespoły awansują do kolejnej fazy rozgrywanej w Krakowie.

Tytułu mistrzowskiego bronią Duńczycy. W rundzie wstępnej mecze są rozgrywane w Katowicach, Krakowie (po dwie grupy) oraz Goeteborgu, Joenkoeping, Kristianstad i Malmoe.

Gospodarzami fazy głównej będą Kraków, Katowice, Goeteborg i Malmoe. Od ćwierćfinałów rywalizacja przeniesie się do Gdańska i Sztokholmu. Finał zostanie rozegrany w stolicy Szwecji 29 stycznia.

Mistrzostwa – z udziałem 32 ekip – są etapem walki o awans do igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024). Zespoły z miejsc 2-7 automatycznie uzyskają prawo startu w kwalifikacjach olimpijskich. Jeśli Francja, gospodarz igrzysk, ukończy MŚ w czołowej siódemce, zwolni miejsce następnej reprezentacji w kolejności.