Rząd chce majstrować przy wyborach. Konfederacja demaskuje PiS i przedstawia własną propozycję [VIDEO]

REKLAMA

– Rządząca większość wystąpiła z kolejnym uszczęśliwiającym ludzkość […] projektem. Tym razem jest to projekt zmiany kodeksu wyborczego – powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Braun. Konfederacja przedstawiła własną propozycję zmian w kodeksie wyborczym.

Grzegorz Braun zauważa, że „Zjednoczona łże-Prawica” chce wprowadzić zmiany „rzutem na taśmę”, gdy trwa już rok wyborczy.

REKLAMA

– Wszystko to dzieje się pod hasłami takiego sentymentalnego „dobroludzizmu” – zauważa poseł Konfederacji.

Chodzi m.in. o przepisy, które w teorii miałyby pomóc Polakom, którzy mają problemy z mobilnością. – Wójt dowiezie, poda kartę do głosowania, może jeszcze długopis. Władza pomoże – ironizuje Grzegorz Braun.

Zdaniem polityka jest to jednak „oszustwo pisowskie lub czasopisma”. – W tym projekcie odnajdujemy rozmaite chytre zapisy, które bynajmniej nie będą zwiększać frekwencji wyborczej. Na przykład godzące w prawa Polaków naszych rodaków emigrantów, polonusów, kresowiaków, Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – twierdzi Grzegorz Braun.

Poseł wskazuje tu artykuł pierwszy, w którym znajdujemy taką sobie notkę […] tam jest napisane po prostu «skreśla się artykuł 51, paragraf 3 prawa wyborczego»”.

– Tym jednym skreśleniem Polak nie będzie już mógł, jak do tej pory, skorzystać z prawa dopisania do spisu wyborców, okazując paszport – wyjaśnia Grzegorz Braun.

Zdaniem polityka zapis znalazł się tam dlatego, że „Polonia nie głosuje na PiS już tak bezkrytycznie, jak to bywało w poprzednich dekadach”.

– W związku z tym skończyły się sentymenty pisiorów wobec Polonii – uważa poseł Braun.

Konfederacja: Kiedy głosowania przez Internet?

Konfederaci mają inne pomysł na usprawnienie systemu wyborczego i zwiększenie frekwencji. Chodzi o głosowanie przez Internet. Prawica wskazuje tu przykład Estonii, gdzie takie głosowania są normą.

– Jeśli można w systemie e-PUAP umieszczać dane tak wrażliwe, jak dotyczące naszego zdrowia i nikt się o to nie martwi, to dlaczego nie można by, oczywiście z pewnymi zabezpieczeniami dodatkowymi, oddać głosów w wyborach demokratycznych? – pyta Grzegorz Braun.

Cała konferencja:

Konfederacja prezentuje poprawki do nowelizacji kodeksu wyborczego! https://t.co/vhYTmdS33B — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) January 11, 2023