Sommer: Ile i kiedy Ukraina nam odda za tę pomoc? [VIDEO]

„A ustaliliście ile i kiedy Ukraina nam odda za tę pomoc?” – pyta na Twitterze redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u” Tomasz Sommer, odnosząc się tym samym do wpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent Andrzej Duda pojawił się we Lwowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy – Wołodymyrem Zełenskim i Litwy – Gitanasem Nausedą. Przywódcy przyjęli deklarację o dalszej współpracy i wsparciu dla Ukrainy.

„Dzisiaj we Lwowie razem z Prezydentami @ZelenskyyUa i @GitanasNauseda rozmawiamy w formacie Trójkąta lLubelskiego o militarnym wsparciu dla Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji oraz o integracji Ukrainy z UE i NATO” – napisał na Twitterze prezydent Duda.

Ten wpis skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u”. „A ustaliliście ile i kiedy Ukraina nam odda za tę pomoc? Jak nie, to mam prośbę do Pana Prezydenta, by w końcu się tym zajął i wystawił odpowiedni rachunek” – napisał.

Do kwestii pomocy Ukrainie Sommer odniósł się również podczas swojego Q&A na kanale Sommer12, odpowiadając na pytanie o kwestię przekazania przez Polskę kompanii Leopardów Ukrainie.

Przypomnijmy, iż prezydent Duda na konferencji prasowej we Lwowie oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard, w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie.

– Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji, ponieważ, jak państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa – powiedział Duda.

– I my w ramach tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard, która, mam nadzieję, w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych (czołgów), które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest – dodał.

Zgodnie ze standardami NATO kompania czołgów liczy 14 pojazdów.

Ile i kiedy Ukraina nam odda za tę pomoc?

Podczas Q&A Sommer przytoczył swój wpis, a także przypomniał, iż na przykład „polskie siły zbrojne w Wielkiej Brytanii na koniec funkcjonowania dostały rachunek, wszystko podliczono, wszystko musiały zapłacić”.

Wyjaśnił, że chodziło o takie rzeczy jak wynajem ośrodków treningowych czy koszar, a także musiały one zapłacić za broń. – Okazało się, że Brytyjczycy to skrupulatnie podliczają i zresztą mają rację, przecież to dostarczali, to z odpowiednim rabatem należała im się zapłata – podkreślił.

Dodał, iż obecnie nie zastanawiałby się nad Leopardami, tylko nad tym ile prezydent Duda ma zamiar odzyskać od prezydenta Zełeńskiego. – Mam nadzieję, że jak najszybciej nam takich informacji udzieli – podsumował Sommer.