Ustawa o Sądzie Najwyższym. Zgrzyty na linii PiS – Solidarna Polska

– Ustawa o SN narusza Konstytucję – twierdzi wiceminister Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski. Partia Zbigniewa Ziobry może blokować przyjęcie projektu. Tymczasem rzecznik PiS Rafał Bochenek twierdzi, że ustawa, która ma poparcie KE nie powinna już być zmieniana.

– Wiemy, że ta ustawa, która została wynegocjowana przez pana premiera, przez pana ministra Szynkowskiego na poziomie Komisji Europejskiej raczej nie powinna być zmieniana, bo takie również były sugestie tutaj Komisji – powiedział w Polskim Radiu rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– Podobno są możliwe jakieś drobne korekty. Zobaczymy, co uda się wypracować. Wiemy również, że opozycja ma swoje jakieś cztery poprawki. Mamy nadzieję, że to nie będą jakieś zaporowe poprawki, chociaż z tego, co już widziałem w mediach, rzeczywiście te zmiany już wywracały te zmiany, które są w ustawie. Nie wiem, czy one będą do przyjęcia. Moim zdaniem ciężko będzie przegłosować tego typu rozwiązania i wprowadzić do ustawy, ale zobaczymy. Dajmy popracować parlamentarzystom w komisji i zobaczymy jak wyjdzie głosowanie na sali plenarnej – dodał rzecznik partii rządzącej.

Solidarna Polska przeciw ustawie o SN

Jak widać PiS nie chce działać wbrew unijnym zaleceniom i najchętniej wygasiłby już spór z Brukselą. Na drodze partii Jarosława Kaczyńskiego może jednak stanąć koalicjant. Ziobrystom nie podoba się projekt ustawy o SN.

– Ustawa o SN narusza Konstytucję i rodzi gigantyczne ryzyko paraliżu sądownictwa. Nie chodzi o paraliż naszych działań. Plany reform Solidarnej Polski, w których przewidywaliśmy rebelię, zostały zablokowane. Nawet w obozie Zjednoczonej Prawicy byliśmy atakowani za plany reformy sądownictwa, ale niestety mieliśmy rację – stwierdził w telewizji wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– W tym brzmieniu ustawa o SN nie zyska akceptacji Solidarnej Polski, a to oznacza, że zagłosujemy przeciw. Mam nadzieję, że w naszym obozie wróci refleksja i wrócimy do radykalnej i odważnej reformy sądownictwa – ocenił.

– Widzimy, co dzieje się z naszym państwem, gdy reformy przeprowadzane są za pomocą półśrodków lub próbujemy negocjować z osobami, które reprezentują postawę antypaństwową. KRS i SN to instytucje, które mają największą wiedzę, jakie narzędzia potrzebne są „rebeliantom”, czyli kilkudziesięcioma sędziom z „Iustitii”, którzy chcą zdestabilizować sądownictwo. Ustawa o SN niestety daje tym sędziom te narzędzia – dodał ziobrysta.