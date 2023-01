Zełenski odebrał ukraińskie obywatelstwo czterem politykom

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pozbawił obywatelstwa czterech polityków z powodu ich prorosyjskiej postawy. Przywódca odebrał im także mandaty w Radzie Najwyższej.



– Na podstawie materiałów przygotowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa i służby migracyjne państwa oraz zgodnie z konstytucją naszego kraju, podjąłem decyzję o odebraniu obywatelstwa czterem osobom. Do nich należą: Wiktor Medwedczuk, Taras Kozak, Renat Kuzmin i Andrij Derkacz – poinformował we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do obywateli.

Wszyscy czterej politycy, którym ukraiński przywódca odebrał obywatelstwo, należą do prorosyjskiej partii „Opozycyjna Platforma – Za Życie”. Ugrupowanie zostało zdelegalizowane w lutym 2020 roku.

Dawid Arachamia, lider proprezydenckiej partii „Sługa Narodu”, poinformował, że pozbawionym obywatelstwa politykom zostaną także odebrane mandaty w Radzie Najwyższej.

Polityk z partii prezydenta zapowiedział, że odebranie mandatów będzie przeprowadzone w „sposób konstytucyjny, czyli bez szans na odwołanie w sądzie”.

– To jest właściwy sposób na oczyszczenie parlamentu, a nie te prowokacje, które idą na rękę kolaborantom bez względu na nazwę partii – zapowiedział Arachamia.