PiS i Lewica Razem? Czarzasty: „Rząd i prezydent robią dużo dobrego. Jestem dumny”

Lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, w „Gościu Radia Zet” stwierdził, że polski rząd i prezydent robią dużo dobrego w pewnej kwestii. – Jestem dumny – powiedział nawet lewicowiec.

Obecny lider Lewicy, a w przeszłości lider SLD i członek PZPR, Włodzimierz Czarzasty, komentował wizytę Andrzej Dudy we Lwowie na Ukrainie.

Polityk stwierdził, że jest dumny z tego, jak Warszawa zachowuje się w kwestii konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

– Jestem [dumny] dlatego, że to jest prezydent Polski i uważam, że, choć ja jestem bardzo krytyczny jeżeli chodzi o PiS, myślę, że wszyscy to wiedzą może poza jedną albo dwiema osobami, które bez względu na to co powiem, zawsze będą mówiły co innego, ale jeżeli chodzi Ukrainę uważam, że rząd Polski, prezydent Polski robią dużo dobrego – powiedział Włodzimierz Czarzasty w „Gościu Radia Zet”.

Lewicowiec wyznał także, że ws. Ukrainy jest w stałym kontakcie z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, który również jest socjaldemokratą.

Czarzasty przyznaje jednak, że Niemcy bardzo powoli pomagają Ukrainie, ale nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nie pomagają.

– To jest nieprawda [że nic z tego nie wychodzi]. To znaczy [idzie bardzo powoli], bo nie jest szybki [kanclerz Scholz]. Niemcy zmieniają swój stosunek do Ukrainy, Niemcy to co najważniejsze zmieniają swój stosunek do Rosji – powiedział.