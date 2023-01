Teleskop Jamesa Webba potwierdził istnienie planety pozasłonecznej o rozmiarach prawie identycznych, jakie ma Ziemia

REKLAMA

Potwierdzono istnienie planety pozasłonecznej (egzoplanety) LHS 475 b o rozmiarach prawie identycznych, jakie ma Ziemia. Było to możliwe dzięki kolejnym wynikom z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. O nowych danych poinformowały NASA oraz Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne.

Co prawda już w początkowych wynikach z Teleskopu Webba (z lipca 2022 roku) NASA pokazała dane związane z planetą pozasłoneczną, ale było to widmo wcześniej znanej egzoplanety. Tym razem chodzi o pierwszą egzoplanetę, której istnienie potwierdzono dzięki obserwacjom wykonanym przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Planeta nosi oznaczenie LHS 475 b i ma rozmiary prawie dokładnie takie, jak Ziemia (99 proc. średnicy naszej planety). Dzieli nas od niej dystans 41 lat świetlnych – całkiem niewiele w porównaniu do rozmiarów Drogi Mlecznej. Na niebie ten układ planetarny widoczny jest w gwiazdozbiorze noszącym nazwę Oktant.

Wyniki obserwacji przedstawiono podczas konferencji zorganizowanej 11 stycznia przez Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne. Grupą badawczą kierowali Kevin Stevenson oraz Jacob Lustig-Yaeger z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory w Laurel (USA, Maryland). Naukowcy wybrali cel swoich obserwacji po dokładnej analizie obiektów z amerykańskiego obserwatorium kosmicznego Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Obserwacje wykonane przez TESS sugerowały, że gwiazda LHS 475 może mieć planetę, ale potrzebne były dodatkowe obserwacje, aby to potwierdzić.

A whole new world! 41 light-years away is the small, rocky planet LHS 475 b. At 99% of Earth’s diameter, it’s almost exactly the same size as our home world. This marks the first time researchers have used Webb to confirm an exoplanet. https://t.co/hX8UGXplq2 #AAS241 pic.twitter.com/SDhuZRfcko — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 11, 2023

Uzyskano krzywą zmian blasku gwiazdy, a także wykorzystano spektrograf bliskiej podczerwieni NIRSpec, pracujący na pokładzie Teleskopu Webba. Obserwacje szybko pokazały, że planeta istnieje.

Na razie nie wiadomo, czy posiada atmosferę; udało się jedynie wykluczyć, że atmosfera – jeśli istnieje – jest zdominowana przez metan (jak np. atmosfera Tytana, księżyca Saturna). Choć mogłaby być w całości złożona na przykład z dwutlenku węgla. Jednak – aby dokładniej ustalić kwestię atmosfery – naukowcy potrzebują dalszych obserwacji.

Although Webb data definitively confirms that LHS 475 b is a small rocky world, the existence and composition of its atmosphere is still a mystery. Additional observations are scheduled this summer to find out more. pic.twitter.com/VTTdY6144l — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 11, 2023

Badacze ustalili też, że planeta jest o kilkaset stopni cieplejsza, niż Ziemia. Zatem jeśli posiada atmosferę i chmury, to może pod tym względem przypominać warunki panujące na Wenus.

Planeta okrąża swoją gwiazdę w zaledwie dwa dni. Jej gwiazda to czerwony karzeł o ponad połowę chłodniejszy od Słońca.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Weba to instrument wystrzelony w kosmos 25 grudnia 2021 roku, przedstawiany jako następca Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Ma zwierciadło o średnicy 6,5 metra (Teleskop Hubble’a miał 2,4-metrowe) oraz potrafi rejestrować światło od krańca zakresu optycznego (kolor czerwony) do średniej podczerwieni. Projekt jest prowadzony przez NASA we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz Kanadyjską Agencja Kosmiczną (CSA).