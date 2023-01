Ukraina wstawiła się za Białorusią?

REKLAMA

Jednym z powodów, dla których Białoruś nie została objęta sankcjami razem z Rosją w ostatnich pakietach sankcji UE jest to, że Ukraina o to poprosiła – poinformował w czwartek dziennikarz Radia Wolna Europa Rikard Jozwiak.

Według ukraińskiej agencji Ukrinform, która zwróciła uwagę na wpis dziennikarza, Mińsk od pierwszych dni rosyjskiej inwazji pomaga Moskwie prowadzić wojnę. To z Białorusi rosyjskie czołgi atakowały północne rejony Ukrainy w pierwszej fazie wojny.

Rosyjskie lotnictwo wykorzystuje również białoruską przestrzeń powietrzną do uderzeń rakietowych na Ukrainę. Ponadto Białoruś naprawia sprzęt wojskowy rosyjskiej armii i służy jako „hub” do transferu rosyjskiego sprzętu.

Za powodu napaści na Ukrainę z lutego 2022 roku UE nałożyła na Rosję wiele sankcji. 15 grudnia 2022 r. przyjęto ostatni, 9. pakiet.

Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell skomentował wpływ sankcji na Rosję: „Sankcje, wraz z pomocą wojskową dla Ukrainy, międzynarodową presją i wysiłkami dyplomatycznymi, przynoszą efekty. Im więcej czasu mija, tym bardziej stają się one bolesne dla kierownictwa Kremla i rosyjskiej gospodarki”. Jednocześnie dyplomata zauważył, że sankcje nie są panaceum i same nie powstrzymają wojny.

Rikard Jozwiak jest redaktorem Radia Wolna Europa, specjalizującym się w zagadnieniach Unii Europejskiej i NATO.