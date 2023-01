Zełenski w TVP: Jeśli Ukraina nie odeprze agresji Rosji, to może się ona rozprzestrzenić [VIDEO]

REKLAMA

Jeśli Ukraina nie odeprze agresji Rosji, to może się ona rozprzestrzenić dalej, uderzając w pozostałe kraje Trójkąta Lubelskiego – powiedział w czwartek w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca był pytany, jakie są najważniejsze efekty środowych rozmów prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski spotkali się we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

REKLAMA

– Uważam, że ogólnie rzecz biorąc w tym formacie nie chodzi o taktykę, chodzi o strategię. Strategia Trójkąta Lubelskiego dotyczy tego, co łączy nasze państwa. Jesteśmy razem; są kwestie, które łączą nas historycznie. Obecnie jest jednakowe, podkreślam jednakowe, rozumienie przez nas potężnych partnerów – stwierdził ukraiński prezydent w wywiadzie wyemitowanym w TVP1 i TVP Info.

Potężni partnerzy – jak kontynuował – to nie są tylko liderzy. – Liderzy dają ważne przesłanie, a potęga polega na jedności i jednoczeniu się społeczeństw. Społeczeństw, które widzą i zdają sobie sprawę, dokąd podążamy pod względem strategicznym – dodał.

Zełenski akcentował, że „nasze społeczeństwa wspierają się nawzajem, idą zrozumiałą drogą geopolityczną, podążają tą drogą razem, w jednym kierunku”. – Trzeba, aby ta sprawa była cały czas na porządku dziennym, na stole, dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi i nie możemy zaprzepaścić tych relacji – powiedział ukraiński prezydent.

– Tak samo określamy wszystkie ryzyka. Jest wróg, obecnie jest to agresja Federacji Rosyjskiej, która uderzyła w Ukrainę. Ten atak jest przeciwko naszym wspólnym wartościom. Jeśli Ukraina nie odeprze tej agresji, to ta agresja może rozprzestrzenić się dalej, uderzając niestety w naszych przyjaciół z Trójkąta Lubelskiego – dodał.

– Stanowią one atrakcyjny cel dla rosyjskiej agresji; raz jeszcze podkreślam, zarówno pod względem historycznym, jak też z punktu widzenia aktualnych zakusów imperialnych Rosji. Bardzo ważne jest to, że utrzymujemy takie relacje strategiczne. Polska i Litwa to pierwsze państwa, które przyszły ze wsparciem, udzieliły pomocy, kontynuują działania – podkreślił ukraiński prezydent.

Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r., a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej tych państw oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.

Przyjęta w środę w środę przez prezydentów: Andrzeja Dudę, Wołodymyra Zełenskiego i Gitanasa Nausedę wspólna deklaracja zawiera potwierdzenie gotowości do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy i wsparcia wysiłków na rzecz zapewnienia jej natychmiastowej stabilności finansowej.

Zełenski: Polska i Litwa są dla Rosji atrakcyjnym celem pod kątem jej zakusów imperialnych #wieszwięcej @ZelenskyyUa pic.twitter.com/lw5ksSnWcD — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 12, 2023