76 proc. Polaków chce starać się o podwyżkę. Co czwarty nie wie, co zrobi w przypadku odmowy

Sytuacja finansowa polskich obywateli jest coraz cięższa. W związku z tym 76 proc. Polaków chce starać się o podwyżkę. Co 4. osoba nie ma pojęcia, co zrobi, jeśli szef jej odmówi.

Obecna ciężka sytuacja finansowa Polaków nie jest winą przedsiębiorców i uderza w nich tak samo jak w pracowników. Jednak to właśnie do swoich szefów pracownicy zwrócą się z prośbą o podwyżkę – i nie ma się co dziwić, bo wczorjasze wypłaty często nie wystarczają na dzisiejsze wydatki.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 76 proc. pracujących Polaków chce starać się o podwyżkę swojej płacy. 37 proc. zamierza się w tym roku zwrócić z prośbą o podwyższenie wynagrodzenia do swojego szefa.

23 proc. ankietowanych stwierdziło, że jeśli szef im odmówi, to poszukają nowej pracy. 16 proc. osób chce zwiększyć zarobki poprzez znalezienie sobie pracy dorywczej.

– Słabe informacje o gospodarce czy doniesienia o zwolnieniach zniechęcają do szukania pracy. Jest to zrozumiałe, bo zmiana oznacza najczęściej zatrudnienie najpierw na okres próbny oraz konieczność wykazania swoich umiejętności. Pracownicy wolą teraz nie dokładać sobie stresu. Skłonność do ryzyka spadła od wybuchu pandemii i to się nadal utrzymuje. Z drugiej strony, zatrudnionych z bierności wytrąca inflacja. Ceny rosną, a jednocześnie spada nasza siła nabywcza, więc każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota. Jeżeli w nowym miejscu pracy dostaniemy lepsze pieniądze, to w obliczu rosnących kosztów życia, trudniej odrzucić taką ofertę – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

16 proc. deklaruje, że będzie szukało nowej pracy. Aż 60 proc. badanych nie zamierza zmieniać pracy w najbliższym czasie. Z kolei co 4. Polak nie będzie wiedział, co zrobi, jeśli szef odmówi mu podniesienia wynagrodzenia.



Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) w październiku 2022 roku.