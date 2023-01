Inflacja w grudniu 2022 r. zgodna z szybkim szacunkiem. Co podrożało?

REKLAMA

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w grudniu wyniosła 16,6 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

REKLAMA

Wg danych GUS w grudniu najbardziej podrożała żywność, 1.4 proc. miesiąc do miesiąca a 21,5 proc. w skali roku.

Rok do roku największy wzrost cen mielismy w sektorze „użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii”, aż o 22.6 proc., jednak w samym grudniu ceny tu spadły o 2.0 proc., głównie ze wzgledu na ceny energii.

GUS podał, że w grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,5 proc.), rekreacji i kultury (o 1,2 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio: o 0,37 pkt. proc., 0,07 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.

Z kolei niższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,5 proc.) oraz łączności (o 0,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio: o 0,41 pkt. proc. i 0,01 pkt. proc.

Poniżej pełna tabela danych inflacyjnych:

– Spadek inflacji w grudniu do 16,6 proc. oznacza, że zmienia się także ścieżka inflacji w kolejnych miesiącach. W rezultacie spodziewamy się, że w lutym, kiedy przypadnie szczyt, inflacja sięgnie 19,8 proc., a więc nie przekroczy 20 proc. – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

W piątek GUS opublikuje dokładne dane o inflacji w grudniu. Według wstępnego odczytu, jaki podał GUS, inflacja spadła do 16,6 proc. z 17,5 proc. w listopadzie.

„Nie spodziewamy się zmiany odczytu, rewizje do tej pory były dość losowe. Sądzimy więc, że głównym czynnikiem obniżającym inflację pozostaną nośniki energii. Ciekawsze będzie, jak ukształtuje się inflacja bazowa; wstępne dane wskazywały, że wzrosła ona w grudniu do 11,6 proc. Będzie można też zobaczyć, co w inflacji bazowej wzrosło i czy są sygnały, że i ona zacznie spadać” – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Dodał, że tak zdecydowany spadek wskaźnika wzrostu cen w grudniu sprawi, że zmienia się ścieżka przebiegu inflacji w kolejnych miesiącach.

„Jeśli ten spadek się nie odwróci – a raczej się nie odwróci, bo taniejąca energia odbija się na inflacji w całej Europie – to oczywiście wpłynie na dalszą ścieżkę inflacji. Sądzimy, że w lutym, kiedy inflacja osiągnie szczyt, wyniesie ona 19,8 proc., a więc nie przekroczy 20 proc.” – dodał Bartkiewicz.