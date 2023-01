Korwin-Mikke o gospodarce PiS i III Rzeszy

REKLAMA

W internetowej konwersacji z internautką Janusz Korwin-Mikke przyznał, że ludzie zbyt dobrze oceniają gospodarkę III Rzeszy za czasów Hitlera. Poseł Konfederacji porównał też rządy NSDAP do rządów PiS w Polsce.

„Hasła o świetnej polityce gospodarczej III Rzeszy słyszę dość często. Hasła typu „Wprawdzie wojna, ludobójstwo itd, ale gospodarczo to trzeba przyznać ze super”. Tylko to bzdura, bo tego się rozdzielić nie da” – napisała na Twitterze internautka podpisująca się jako Małgorzata.

Na wpis zareagował i udostępnił go poseł i jeden z założycieli Konfederacji – Janusz Korwin-Mikke. Były prezes partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena) przyznał internautce rację, że ludzie zbyt dobrze oceniają rządy Hitlera. Polityk znalazł także punkt wspólny pomiędzy rządami NSDAP, a rządami PiS.

„Była to gospodarka (1) państwowa (2) socjalistyczna. Czyli: do niczego. Owszem: „rozwijała się” w tym sensie, że produkowano dużo (i b.drogo). Jednak niekoniecznie było to przydatne. Trzymało się to dzięki kredytom, jak obecnie PiS, a potem (też mało wydajnej) pracy niewolniczej” – napisał w mediach społecznościowych wolnościowy polityk.

