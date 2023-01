Nie żyje Lisa Marie Presley, córka Elvisa

REKLAMA

W wieku 54 lat zmarła w Kalifornii amerykańska piosenkarka Lisa Marie Presley, córka legendy rock’n’rolla Elvisa Presleya – poinformowały w czwartek wieczorem czasu lokalnego amerykańskie media, powołując się na jej rodzinę.

„Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością, że opuściła nas moja piękna córka Lisa Marie” – napisała Priscilla Presley w komunikacie prasowym przesłanym serwisowi „People”.

Priscilla Presley potwierdziła, że kilka godzin wcześniej jej córka została przewieziona z domu w Calabasas, położonego około 50 kilometrów na północny zachód od centrum Los Angeles, do szpitala w pobliskim West Hills. Wcześniej wezwani do domu ratownicy medyczni podjęli próbę reanimacji piosenkarki, która prawdopodobnie miała atak serca.

Według serwisu TMZ, który opierał się na anonimowych źródłach, piosenkarka została wprowadzona w sztuczną śpiączkę i podłączona do aparatury podtrzymującej życie, po zatrzymaniu akcji serca.

Jeszcze we wtorek wieczorem Lisa Marie Presley i jej matka były obecne na gali rozdania Złotych Globów, podczas której uhonorowany został Austin Butler za najlepszą rolę męską w filmie biograficznym „Elvis”.

Oprócz Danny’ego Keougha, z którym rozwiodła się w 1994 roku, Lisa Marie Presley była także żoną Nicolasa Cage’a, Michaela Jacksona i Michaela Lockwooda.

