Rosyjski propagandysta domaga się ataku nuklearnego na Polskę [VIDEO]

REKLAMA

Władimir Sołowjow, prezenter telewizji Rossija 1 i znajomy Władimira Putina, domaga się ataku nuklearnego na Polskę w odwecie za dostarczania Ukrainie czołgów.

Pracujący dla brytyjskiej stacji BBC dziennikarz Francis Scarr, który zajmuje się przeglądaniem rosyjskich mediów państwowych, udostępnił w swoich mediach społecznościowych fragment programu w telewizji Rossija 1, w którym padają szokujące słowa dotyczące Polski.

REKLAMA

Jeden z naczelnych rosyjskich propagandystów, Władimir Sołowjow, mówi tam, że Federacja Rosyjska powinna użyć wobec Polski, Francji i Wielkiej Brytanii broni nuklearnej.

Zdaniem Sołowjowa wystrzelenie atomówek w te trzy państwa byłoby odpowiednim odwetem za dostarczanie czołgów Ukraińcom.

Czytaj więcej: Czołgi Leopard dla Ukrainy. Prezydent Duda: Polska podjęła decyzję o…

„Kolejny dzień, kolejne groźby nuklearne ze strony Władimira Sołowjowa 🥱 (znudzona, ziewająca emotikonka) Mówi, że Rosja powinna odpowiedzieć na wysłanie przez Polskę, Francję i Wielką Brytanię czołgów na Ukrainę, wystrzeliwując rakiety (taktyczne nuklearne „jeśli to konieczne”) w obiekty wojskowe na ich terytorium” – pisze na Twitterze brytyjski dziennikarz i udostępnia wideo z omawianym fragmentem.

Another day, another nuclear threat from Vladimir Solovyov 🥱

He says Russia should respond to Poland, France and the UK sending tanks to Ukraine by firing missiles (tactical nuclear ones "if required") at military sites on their territory pic.twitter.com/uO0uYgVWXM

— Francis Scarr (@francis_scarr) January 12, 2023