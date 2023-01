Dantejskie sceny w Niemczech! Eko-terroryści protestują. Doszło do starć z policją [VIDEO]

REKLAMA

W sąsiadującej z przeznaczoną do wyburzenia wioską Luetzerath miejscowości Keyenberg na zachodzie Niemiec odbywa się wielotysięczna manifestacja przeciwko planom uruchomienia kopalni w miejscu po Luetzerath. Dochodzi do starć części demonstrantów z policjantami.

W stronę policji rzucane są kamienie, błoto. „Latają też petardy” – relacjonuje portal dziennika „Bild”. „Część demonstrantów przedarła się przez policyjny kordon. Dziesiątki z nich są teraz tuż przed Luetzerath”.

Na manifestacji jest szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która skrytykowała niemieckich Zielonych za poparcie dla wyburzenia wioski Luetzerath i wydobycia węgla pod wsią. Powiedziała, że korporacje takie jak RWE (która będzie wydobywać węgiel), powinny być odpowiedzialne za sposób, w jaki traktują ludzi.

„Fakt, że Zieloni idą na kompromis z takimi firmami, pokazuje, gdzie leżą ich priorytety” – oświadczyła szwedzka aktywistka klimatyczna w wywiadzie dla agencji dpa w sobotę.

Thunberg powiedziała, że zna Luetzerath z poprzedniej wizyty, ale wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. „To jest teraz zupełnie inne miejsce”. Odnosząc się do kraterowego krajobrazu sąsiedniego nadreńskiego obszaru węgla brunatnego, powiedziała: „To naprawdę wygląda jak Mordor. (…) Pokazuje, z czym walczymy, czemu chcemy zapobiec”. W powieści J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni”, Mordor to imperium zła.

"Germany is really embarrassing itself right now."@GretaThunberg has joined climate activists in Germany who are resisting the demolition of the Luetzerath village for a coal mine expansion. pic.twitter.com/yEmjWtycVP

