Kraj pogrążony w CHAOSIE. Zamieszki i starcia z policją. Turyści uciekają zagranicę na piechotę [VIDEO]

Tysiące turystów opuściły w ostatnich dniach Peru w związku z zamieszkami i blokadami drogowymi. Setki z nich uciekają do Chile pieszo z powodu chaosu komunikacyjnego, spowodowanego przez zwolenników odwołanego w grudniu ubiegłego roku przez parlament prezydenta Pedro Castillo – podało w sobotę peruwiańskie radio RPP.

Rozgłośnia wskazała, że niecodzienne zjawisko, to efekt licznych blokad dróg oraz paraliżu głównych węzłów komunikacyjnych w Peru, zorganizowanych przez osoby popierające lewicowego polityka.

Tysiące turystów ucieka

Z relacji radia wynika, że wśród kierujących się pieszo do Chile turystów są osoby, które zrezygnowały z pobytu na ogarniętym licznymi zamieszkami południu Peru. W kraju tym od grudnia zginęło już 48 osób.

Władze położonego na południu Peru miasta Tacna podały, że w związku z zamieszkami wyjechały z niego w ostatnich dniach tysiące turystów.

– Przed wybuchem zamieszek w mieście było codziennie 20 tys. urlopowiczów. Dziś nie ma ich wcale, co sprawia, że każdego dnia Tacna traci około 1 mln dolarów wpływów – oszacował peruwiański ekspert ds. turystyki David Rendon.

Stan wyjątkowy w Peru

W Peru obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony w związku z zamieszkami, które wybuchły krótko po tym, gdy służby 7 grudnia zatrzymały prezydenta Castillo. Próbował on rozwiązać parlament.

Po odwołaniu lewicowego polityka na najwyższy urząd w państwie została powołana dotychczasowa wiceprezydent Dina Boluarte.

Protestujący, którzy atakując policję używają m.in. kamieni i materiałów pirotechnicznych, domagają się przywrócenia na urząd prezydenta Castillo, a także zarządzenia wyborów parlamentarnych w 2023 r.

Massive anti-gov't protests continue in southern Peru. Protestors demand the release of former leftist Pres. Pedro Castillo from jail. This comes after 17 protestors were killed during clashes with the police in the city of Juliaca on Monday. Take a look:pic.twitter.com/y8W0w1iVcS — Steve Hanke (@steve_hanke) January 13, 2023

Watch as national police drop tear gas from a helicopter to break up protests in Juliaca, Peru. The conflicts between protesters and police have claimed 39 lives since nationwide protests began in December following former Pres. Castillo’s impeachment.pic.twitter.com/RnL7HcgBIk — Steve Hanke (@steve_hanke) January 10, 2023

Violent protests continued Wednesday in Peru over the impeachment of former socialist Pres. Pedro Castillo. Protesters are demanding the resignation of current Pres. Dina Boluarte. Nearly two-dozen have died since protests began last month. Take a look:pic.twitter.com/Skh5FX6jKQ — Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2023

Protestors continue to march in the streets of #Peru, demanding the resignation of Pres. Boluarte, snap elections, & the release of ex-Pres. Castillo from prison. Just last month, 22 people were killed during Peruvian protests. Take a look:pic.twitter.com/1af5CPiJ1E — Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2023