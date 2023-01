Niepokojące doniesienia na temat szprycy. „Uważamy, że jest ważne, by poinformować o tym opinię publiczną”

REKLAMA

Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w piątek przekazały szokujące informacje na temat biwalentnej szprycy – tzn. ukierunkowanej na zwalczanie dwóch wariantów Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 – Pfizer/BioNTech. Chodzi o grupę wiekową powyżej 65. roku życia.

Według CDC i FDA, które powołują się na dane dotyczące szprycowania w systemie Vaccine Safety Datalink, preparat Pfizer/BioNTech podany osobom powyżej 65. roku życia może wiązać się z większym ryzykiem udarów niedokrwiennych mózgu. Dochodzi do nich z powodu zatorów w arteriach. Ryzyko to może wzrastać w pierwszych 21 dniach po otrzymaniu preparatu.

Jednocześnie FDA i CDC zapewniają, że inne duże badania, a także dane z baz danych innych państw i baza Pfizer/BioNTech nie wskazują na zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego w tej grupie wiekowej. Twierdzą, że zatem kwestia ta wymaga dalszych badań.

„Chociaż ogół danych posiadanych obecnie wskazuje, że jest bardzo mało prawdopodobne, by sygnał z VSD (Vaccine Safety Datalink) przedstawiał rzeczywiste ryzyko kliniczne, uważamy, że jest ważne, by poinformować o tym opinię publiczną” – napisano we wspólnym komunikacie.

Do sprawy odniosły się także koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech. W komunikacie podkreśliły, że ich przedstawiciele „są świadomi” doniesień na temat udarów niedokrwiennych w grupie 65+ po przyjęciu preparatu. Jednocześnie utrzymują, że liczba takich sygnałów jest niewielka.

„Ani Pfizer i BioNTech, ani CDC i FDA nie zauważyli podobnych prawidłowości w innych, licznych systemach monitorujących (efekty szczepień) w USA i na świecie i nie ma dowodów, by stwierdzić, że udar niedokrwienny jest związany z przyjęciem szczepionek na COVID-19 (Pfizer/BioNTech)” – twierdzą producenci szprycy.