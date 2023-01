Próbował zwiać w zarośla, gdy zatrzymała go straż graniczna. Wiózł nielegalnych imigrantów z Turcji

REKLAMA

14 obywateli Turcji, którzy zamierzali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy straży granicznej ze Zgorzelca (Dolnośląskie).

Auto, którym podróżowali nielegalni imigranci, zostało zatrzymane przez polską straż graniczną, na autostradzie A4, 200 metrów przed granicą z Niemcami.

Samochód miał niemieckie tablice rejestracyjne, a jego kierowca po zatrzymaniu próbował uciec w pobliskie zarośla.

„Powodem jego ucieczki było 14 pasażerów, których wiózł do Niemiec. Kilkoro z nich podróżowało w bagażniku, pozostali nie jechali także w bezpiecznych sposób” – powiedziała w sobotę PAP rzeczniczka Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Joanna Konieczniak.

Cudzoziemcy, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę, podawali się za obywateli Syrii. Dokumenty, które mieli przy sobie, świadczyły jednak ze są obywatelami Turcji.

„Oświadczyli oni, że z Węgier przez Słowację i Polskę usiłowali dostać się do Niemiec. Twierdzili, że nie zamierzają zostać w Polsce, na pytania przy udziale tłumacza, czy chcą złożyć wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju, uparcie twierdzili, że chcą zamieszkać na terenie Niemiec” – powiedziała mjr Konieczniak.

Gdy wszczęto postępowanie mające zobowiązać obywateli Turcji do wyjazdu z Polski, zdecydowali oni, że jednak złożą wnioski o udzielenie im ochrony na terytorium Polski. Zostali skierowaniu do ośrodka otwartego prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.