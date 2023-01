Sępy z rządu. Zapłacisz podatek, jeśli masz za dużo mieszkań

REKLAMA

W najbliższym czasie rząd zajmie się przepisami dotyczącymi opodatkowania dodatkowych mieszkań – powiedział w sobotę w RMF FM premier Mateusz Morawiecki. Nowe przepisy mają objąć głównie fundusze kupujące setki mieszkań, ale należy się też przyjrzeć osobom posiadającym 7-8 mieszkań – dodał.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki pytany był w porannej rozmowie w radiu RMF FM m.in. o pomysł opodatkowania dodatkowych mieszkań.

REKLAMA

„Nie mamy żadnego bardzo konkretnego projektu, (…) ale już rok remu zapowiadaliśmy przede wszystkim nałożenie opłat na fundusze, przede wszystkim, na tych inwestorów, którzy kupują po 100, 200, 500 mieszkań jednocześnie, powodując, że pobyt utrzymuje się taki sam, ale podaż się zmniejsza, ponieważ oni te mieszkania utrzymują w puli do sprzedaży za jakiś czas” – powiedział.

Morawiecki dodał, że rząd pracuje nad tym, „aby poprzez opłatę PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych – w przypadku takich spekulacyjnych zakupów, kilkudziesięciu czy kilkuset mieszkań jednocześnie, ten inwestor był dodatkową opłatą obłożony.”

Dopytywany o to, czy rodzice, którzy kupili mieszkania dla paru dzieci, muszą obawiać się nowego podatku, stwierdził: „Myślimy tylko i wyłącznie o nałożeniu opłat powyżej kilku mieszkań, czyli powyżej kilku mieszkań kupowanych przez tego samego inwestora. (…) Jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza” – dodał.

Premier poproszony o sprecyzowanie, kiedy takie rozwiązanie miałoby wejść w życie i czy będzie to jeszcze w tym roku, powiedział, że rząd w najbliższym czasie zajmie się tym tematem.

Odnosząc się do pytania o ewentualne podniesienie w tym roku podatków dla najbogatszych Polaków, Morawiecki zapewnił: „Żadnych nowych podatków my w tym roku nie wprowadzamy.”