Tak Morawiecki dba o „dobro” Polaków. Chce większej inwigilacji [VIDEO]

W RMF FM gościem Krzysztofa Ziemca był premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki. Polityk był pytany m.in. o nowe narzędzia służb, które umożliwiają jeszcze szerzej zakrojoną inwigilację obywateli.

Ziemiec pytał Morawieckiego o „urządzenia informatyczne”, które pozwalają służbom na dostęp do m.in. maili, telefonów i komunikatorów używanych przez obywateli. Dziennikarz wskazał, że nasuwają się podejrzenia, iż „może to być narzędzie walki z niewygodnymi politykami, komentatorami – mamy rok wyborczy”.

– Panie redaktorze, czy chciałby pan, żeby terroryści albo bandyci, złodzieje i mordercy posługiwali się, w sposób bezkarny i bez możliwości namierzenia ich, komunikatorami internetowymi? No ja bym nie chciał – stwierdził Morawiecki.

– Od dziesięcioleci, od co najmniej dziesięcioleci, trwa wyścig pomiędzy policjantami i bandytami, o różne środki, którymi się posługują jedni, posługują się drudzy – dodał szef rządu warszawskiego.

– Ja naprawdę bym chciał, żeby policjanci mieli lepsze środki niż bandyci i życzyłbym sobie tego i myślę, że 99 proc. Polaków by sobie tego życzyło – skwitował bez mrugnięcia okiem polityk.

– Ale też nikt z nas nie chciałby żyć w świecie Wielkiego Brata. To są urządzenia, które gdzieś tam będą nas kontrolowały, także ludzi uczciwych, normalnych, zwykłych – wskazał Ziemiec.

– Nie ma tutaj żadnej różnicy między tym, a tym, co przez ostatnie dziesiątki lat działo się w sferze wsparcia działań policyjnych w obszarze telekomunikacji – utrzymywał Morawiecki.

Przypomnijmy, że z ustaleń reportera RMF FM wynika, że Komenda Główna Policji pozyskała licencje do nowych, specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej. Pozwolą one sprawdzać polubienia w sieci, dotrzeć do wszelkich zasobów telefonów, tabletów – nawet szyfrowanych czy usuniętych oraz śledzić na żywo lokalizację. A to dopiero początek. Szykowane są kolejne przetargi.

Wielki Brat czuwa… uczciwi nie mają się czego bać, to dla ich bezpieczeństwa pic.twitter.com/BklAydut40 — Wolność__Słowa (@WolnoscO) January 14, 2023