Zaskakująca informacja. Minister obrony poda się do dymisji

W piątek wieczorem portal dziennika „Bild” poinformował, że minister obrony Christine Lambrecht zamierza podać się do dymisji. „Trzeba powiedzieć: to zasługuje na szacunek!” – pisze „Bild”. Lambrecht „czyniąc to, odkłada na bok swoje własne ambicje – i wyświadcza Niemcom przysługę”.

„Minister obrony Christine Lambrecht była słusznie krytykowana w ostatnich miesiącach: za jej błędy, ignorancję, komunikację” – pisze w komentarzu zastępca redaktora naczelnego dziennika Paul Ronzheimer. Teraz, gdy „Bild” informuje, że minister zamierza podać się do dymisji, „trzeba powiedzieć: to zasługuje na szacunek!”

„Politycy często mówią, że kraj jest ponad osobą. Lambrecht czyni to ważne zdanie prawdziwym” – podkreśla autor.

„Nieczęsto zdarza się, że politycy, zwłaszcza gdy są ministrami, sami dochodzą do wniosku, że dymisja jest dla nich nieunikniona. Z kolei Lambrecht zdała sobie sprawę, że ministerstwo obrony (…) potrzebuje nowego startu. Czyniąc to, odkłada na bok swoje własne ambicje – i wyświadcza Niemcom przysługę” – czytamy w komentarzu.

Kanclerz Olaf Scholz „nie może popełnić teraz tego samego błędu, co w przypadku Lambrecht, szukając następcy, co musi nastąpić szybko. Już wcześniej było wiadomo, że była minister sprawiedliwości po prostu nie zna się na sprawach wojskowych”.