Co szykują nam globaliści?! Kolejna odsłona Światowego Forum Ekonomicznego. Służby już prowadzą dokładne kontrole [VIDEO]

W niedzielę, 15 stycznia nastąpi otwarcie Światowego Forum Ekonomicznego. Odbędzie się ono tradycyjnie w szwajcarskim Davos. Tzw. światowe elity będą dyskutować o tym, jak układać nam życie.

Spotkanie WEF odbywa się w momencie, gdy wiele krajów zmaga się z najwyższą od kilku dekad inflacją.

WEF twierdzi, że jeśli nie dojdzie do globalnej współpracy, świat razem nie poradzi sobie z kryzysem, to istnieje ryzyko wywołania „niepokojów społecznych na bezprecedensowym poziomie”.

Globaliści zauważają, że na przeszkodzie w wyjściu z kryzysu ekonomicznego może stać wzrost wydatków na zbrojenia wojskowe. To nowe zagrożenie, które będzie poruszane w Davos. Pojawi się też temat możliwego ataku cybernetycznego na globalną skalę i możliwych reakcji na niego. Ponadto „standardowy” zestaw – walka ze zmianami klimatu, zielona polityka itd. Będzie także o wojnie na Ukrainie.

Służby już prowadzą dokładne kontrole na ulicach, sprawdzają chociażby odciski palców.

