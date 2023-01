Katastrofa samolotu pasażerskiego. Na pokładzie były 72 osoby. Znaleziono 40 ciał [VIDEO]

REKLAMA

Samolot pasażerski linii yeti Airlines rozbił się w Nepalu. Na pokładzie maszyny były 72 osoby. Nie wiadomo, czy ktokolwiek przeżył katastrofę.

Agencja Reutersa informuje, że na miejscu katastrofy samolotu pasażerskiego odnaleziono co najmniej 40 ciał. Nie wiadomo, czy komukolwiek udało się przeżyć wypadek.

Rząd Nepalu w związku z katastrofą lotniczą powołał sztab kryzysowy. Maszyna, która się rozbiła – ATR 72 – przewoziła 72 osoby.

Rzecznik Yeti Airlines Sudarshan Bartaula poinformował, że na pokładzie samolotu znajdowały się 4 osoby z załogi i 68 pasażerów.

Rozbity ATR 72 leciał z Pokhary do Katmandu, czyli stolicy Nepalu. Poza Nepalczykami na pokładzie znajdowali się także turyści – obywatel Australii, Francuz, Argentyńczyk, Irlandczyk, dwie osoby z Południowej Korei, czterech Rosjan i pięciu obywateli Indii.

An ATR 72 aircraft of the Yeti Airlines crashed today in Pokhara in #Nepal. The aircraft flew from Kathmandu to Pokhara on Sunday morning and the accident took place while landing at the Pokhara airport. 68 passengers and four crew members were on board. pic.twitter.com/jiZycrDgJi

