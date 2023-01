Nie żyje Krzysztof Nałęcz. Dziennikarz miał 57 lat

REKLAMA

Zmarł Krzysztof Nałęcz. Dziennikarz związany z pomorskimi mediami. Miał 57 lat i czwórkę dzieci. O śmierci dziennikarza poinformowało Radio Gdańsk.

Krzysztof Nałęcz pracował w rozgłośni Radia Gdańsk od sierpnia 2021 roku. Wcześniej związany był z innym pomorskimi mediami. Jako redaktor naczelny kierował „Głosem Pomorza”, „Głosem Koszalińskim” i „Głosem Szczecińskim”.

REKLAMA

Dziennikarz pochodził z Ustki na Kaszubach. Jego współpracownicy wspominają go jako aktywną i bardzo rodzinną osobę. „Kochał koszykówkę, sport i historię, ale przede wszystkim kochał swoją rodzinę” – czytamy na stronie Radia Gdańsk.

O chorobie redaktora Nałęcza było wiadomo od dawna. – Mimo walki z ciężką chorobą niemal do ostatnich dni wspierał nas swoją wiedzą i pracą. Do końca liczyliśmy, że jego walka znajdzie pozytywny finał. Stało się niestety inaczej. Będzie go brakowało zawodowo i czysto po ludzku – wspomina zmarłego prezes Radia Gdańsk dr Adam Chmielecki.

Zmarłego dziennikarza w mediach społecznościowych wspominają redakcyjni koledzy. „To bardzo smutny dzień. Po ciężkiej chorobie zmarł nasz redakcyjny kolega, a mój przyjaciel Krzysiek” – pisze na Twitterze Przemysław w Woś z Radia Gdańsk.

To @KrzysztofNalecz sprowadził mnie do Głosu Pomorza. To dzięki Niemu od nastu lat robię zdjęcia. 💔 Miał 57 lat. Spoczywaj w spokoju. pic.twitter.com/HbE4SIbrhi — Łukasz Capar (@ukasus) January 14, 2023

„Sprowadził mnie do 'Głosu Pomorza’. To dzięki Niemu od nastu lat robię zdjęcia” – wspomina Łukasz Capar.

To @KrzysztofNalecz sprowadził mnie do Głosu Pomorza. To dzięki Niemu od nastu lat robię zdjęcia. 💔 Miał 57 lat. Spoczywaj w spokoju. pic.twitter.com/HbE4SIbrhi — Łukasz Capar (@ukasus) January 14, 2023

Zmarłego dziennikarza żegnają także instytucje z jego rodzinnej Ustki, której zawsze poświęcał wiele miejsca w swoich materiałach.

„Pogrążonej w smutku rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia składa Prezes wraz z Pracownikami Ośrodka Sportu i Rozwoju” – napisano na facebookowym profilu OSiRu w Ustce.

Redaktora Nałęcza pożegnał także rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości – Piotr Müller. „Wielka strata dla pomorskiego dziennikarstwa. Dziś odszedł red. Krzysztof Nałęcz, wieloletni redaktor naczelny Głosu Pomorza, dziennikarz słupskiej redakcji Radia Gdańsk. Pana redaktora zapamiętam, jako doskonale znającego rzemiosło dziennikarskie i niuanse naszego słupskiego życia. Wywiady prowadził rzetelnie i dociekliwie. Składam najszczersze kondolencje rodzinie i wszystkim bliskim Pana Krzysztofa” – napisał w mediach społecznościowych polityk.