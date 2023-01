Tyszka MIAŻDŻY Platformę Obywatelską. „Po latach rządów, kiedy…” [VIDEO]

REKLAMA

Stanisław Tyszka z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena był gościem w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Poseł Konfederacji wyrzucił Platformie Obywatelskiej, że tak samo jak PiS poddaje się szantażowi z Unii Europejskiej i dodatkowo ewoluowała w partię lewicową.

– Dlaczego w Polsce nie ma elektrowni jądrowej? Budowała ją Platforma, kilka czy kilkanaście lat, i PiS, i nie ma nadal. PiS i Platforma ulegają dyktatowi Brukseli w tym zakresie. Konfederacja, wbrew głupotom, które opowiada pan Gawkowski, nie nienawidzi Unii Europejskiej, tylko my bardziej kochamy Polskę i my chcemy walczyć skutecznie o interesy – powiedział w Polsacie Stanisław Tyszka.

REKLAMA

– Można w Unii Europejskiej prowadzić bardziej skuteczną politykę w interesie polskim – stwierdził Stanisław Tyszka.

Polityk Konfederacji powiedział, że choć nie jest antyunijny, to nie chce zgadzać się na szantaż ze strony Unii i narzucanie Polsce ustaw, które ma uchwalać parlament.

– Platforma Obywatelska kiedyś, jak powstawała, była ugrupowaniem, które chciało rzeczywiście reprezentować ludzi pracy, przedsiębiorców. Po latach rządów, kiedy wielokrotnie podnosiliście polskim pracownikom i przedsiębiorcom podatki, po tym jak głosujecie teraz ręka w rękę z PiSem za podwyżkami podatków na poziomie na przykład Parlamentu Europejskiego, staliście się partia lewicową. Jedynym ugrupowaniem centroprawicowym stojącym na straży interesów ludzi pracujących w Polsce, przedsiębiorców, którzy są łupieni przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, jest Konfederacja i Nowa Nadzieja – stwierdził Stanisław Tyszka.

Nie jestem fanem pana @styszka, jeden wywiad to za mało by mnie do siebie przekonać, ale umiem docenić dobry występ

Mam nadzieję, że NN i Wolnościowcy znajdą rozwiązanie, by zakończyć konflikt, który nie służy Konfederacji i wolnościowym wyborcom pic.twitter.com/OgDsuOdleK

— Wolność__Słowa (@WolnoscO) January 15, 2023