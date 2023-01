Co musisz wiedzieć o antresolach magazynowych

Najprościej mówiąc, antresola to rodzaj półpiętra, tworzącego dodatkową przestrzeń do zagospodarowania. To rozwiązanie chętnie stosowane nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także coraz częściej obecne w obiektach magazynowych, jako sposób na powiększenie dostępnej powierzchni składowania. Zapraszamy do poznania rodzajów antresol magazynowych, sposobów ich zastosowania w branży e-commerce oraz wspólnego zastanowienia się nad tym, kiedy budowa zabudowy wielopoziomowej w obiekcie logistycznym ma sens.

Rodzaje antresol magazynowych

Dzięki zastosowaniu antresoli możliwe staje się uzyskanie wielopoziomowości w zakresie magazynowania towarów, a rodzaj regałów zależy głównie od wskaźnika nośności, którą chce uzyskać osoba zarządzająca magazynem. Do najbardziej popularnych należą:

• antresole magazynowe na regałach półkowych: wykorzystywane zwłaszcza przy drobnych materiałach przechowywanych luzem lub spakowanych w pudełka czy kartony; półki rozłożone są na stalowych podestach, gwarantujących bezpieczne warunki pracy; to system modułowy z możliwością rozbudowy (poziom 0 i trzy dodatkowe kondygnacje),

• podesty magazynowe na regałach paletowych: stosowane przede wszystkim do składowania ładunków ułożonych na paletach; obciążenie podestów stalowych może wynosić do 3 000 kg na półkę więc to rozwiązanie dobrze sprawdza się przy pracy z ciężkimi gabarytami; to system modułowy z możliwością rozbudowy (poziom ) i cztery dodatkowe poziomy),

• antresole przemysłowe do dużych obciążeń: przystosowane do bardzo ciężkich ładunków, powyżej 3 000 kg na m², szczególnie wykorzystywane w dużych centrach dystrybucyjnych, magazynach, zakładach produkcyjnych czy jako dodatkowa powierzchnia do ekspozycji w salonach samochodowych.

Zastosowanie antresol magazynowych w branży e-commerce

Aktualnie sektor branży e-commerce, czyli sprzedaży internetowej, jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki, a ten szybki rozwój wiąże się z wieloma wyzwaniami, także z zakresu intralogistyki magazynowej.

Istotnym staje się wydajne zarządzanie i gospodarowanie dostępną przestrzenią składowania oraz elastyczność w modyfikacji wybranych regałów. Magazynowanie ładunków na antresolach i na podestach bezsprzecznie zapewnia dodatkową przestrzeń, bez potrzeby skomplikowanej adaptacji istniejącej infrastruktury bądź jej rozbudowy o nową halę, zatem jest to rozwiązanie oszczędzające koszty.

Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za wdrożeniem zabudowy wielopoziomowej w magazynach e-commerce jest optymalizacji operacji związanych z kompletacją zamówień. Personel przygotowujący towary do wysyłki ma bezpośredni, ręczny dostęp do przechowywanych zapasów.

Dodatkowo, wdrożenie takiego systemu charakteryzuje się szybkim czasem instalacji, a sam montaż można przeprowadzić w godzinach pracy magazynu.

Kiedy antresola w magazynie? Podsumowanie.

Wracając do początku, implementacja antresoli magazynowej sprawdzi się szczególnie w sytuacji, kiedy przestrzeń, którą dysponujemy staje się niewystarczająca, a budowa nowego magazynu jest nierealna. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na powiększenie miejsca składowania nawet czterokrotnie, zwłaszcza w wysokim magazynie.

Branża handlu internetowego docenia przede wszystkim łatwość w konfiguracji, modułowość, możliwość demontażu czy instalację w innym miejscu. Wszystkie te cechy zapewniają dopasowanie dystrybucji do zmieniających się trendów, sezonowości towarów i popytu wśród klientów, jak również usprawnienie prac magazynowych, z naciskiem na proces kompletacji.

Szukając dostawcy modułowych systemów składowania, warto rozważyć ofertę polskiego producenta, firmy WDX, która bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży logistyki wewnętrznej, wdraża antresole magazynowe dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa.