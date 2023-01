Kryptowaluty notują wzrosty. Bitcoin przebija kolejną psychologiczną granicę

REKLAMA

W ostatnim czasie na giełdzie kryptowalut odnotowywane są spore wzrostu. Najpopularniejsza kryptowaluta, bitcoin, przekracza psychologiczną granicę i jest warty już 21 tys. dolarów.

Inwestorzy zacierają ręce, bo od kilku dni na giełdzie kryptowalut widać wzrosty. Najpopularniejszy wśród kryptowalut bitcoin sukcesywnie rośnie.

W ostatnim czasie bitcoin już kilkukrotnie przebijał psychologiczną granicę 21 tys. dolarów. Ok. 2:00 w poniedziałek BTC znów zyskał na wartości. Ok. 3:25 token był wart 21 340 dolarów, a po korekcie 231,1 tys. dolarów.

Ok 9 rano znów nastąpiło tąpnięcie z poziomu 21 121 dolarów do 20 760. Po 13. bitcoin znów zaczynał rosnąć i zbliżać się do okolic 21 tys. dolarów.

Druga najpopularniejsza kryptowaluta, ethereum, także przekroczyła swoją psychologiczną granicę 1500 dolarów. Po 13. wartość ETC wynosiła 1545 dolarów.