Rosjanie ukradli na Ukrainie samochody należące do OBWE [VIDEO]

W sieci dostępne jest nagranie, na którym widać jak Rosjanie na Ukrainie kradną samochody należące do pracowników misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Od początku wojny w sieci pojawiały się zdjęcia i nagrania, na których było widać kradnących rosyjskich żołnierzy. Okradali oni Ukraińców ze sprzętów domowych i elektroniki, by sprezentować je swoim bliskim lub sprzedać.

Tym razem jednak okradziona została organizacja międzynarodowa i była to zorganizowana akcja, a nie samowolka żołnierzy.

„Kiedy Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE uciekała z Ukrainy, porzuciła dziesiątki pojazdów opancerzonych na parkingu stacji kolejowej w Rosji i zabrała kluczyki. Wideo opublikowane przez rosyjskiego blogera wojskowego pokazuje teraz te auta na naczepach ciężarówek jadących do Rosji z Donbasu” – napisał w mediach społecznościowych Christopher Miller z „The Financial Times”.

Nie wiadomo, czy samochody zostaną zabranie do Rosji, czy też będą wykorzystywane przez rosyjską armię. Tak czy inaczej – jest to skandal na skalę międzynarodową.

When the OSCE Special Monitoring Mission fled Ukraine it abandoned dozens of armored vehicles at a train station parking lot in Russia and took the keys, officials told me. Video posted by a Russian military blogger now shows them on flatbed trucks crossing back into the Donbas. pic.twitter.com/rTfJYsEMfs

