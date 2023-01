Rozszerzenie NATO i Turcja. Erdogan wkurzył się za kukłę w Sztokholmie? [VIDEO]

REKLAMA

Nowe żądania prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana dotyczące ekstradycji ze Szwecji i Finlandii kolejnych „terrorystów”, jako warunku ratyfikacji członkostwa w NATO, to „z pewnością reakcja” na powieszenie w Sztokholmie kukły z wizerunkiem tureckiego przywódcy – uważa szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto.

„Nowej listy osób, które mielibyśmy przekazać Turcji, nie otrzymaliśmy” – przyznał Haavisto, który w poniedziałek był gościem w programie radia Yle.

Erdogan oświadczył – jak przekazały tureckie media w niedzielę – że Szwecja i Finlandia powinny przekazać ok. 130 „terrorystów”, aby Turcja ratyfikowała ich przyjęcie do NATO.

W reakcji na incydent z powieszeniem do góry nogami kukły przedstawiającej tureckiego prezydenta, odwołana została m.in. wizyta przewodniczącego szwedzkiego parlamentu w Ankarze zaplanowana na ten tydzień. W spotkaniu miał wziąć udział także szef fińskiego parlamentu. Do zdarzenia z kukłą doszło pod koniec ubiegłego tygodnia przed ratuszem w Sztokholmie. Władze Turcji wszczęły w tej sprawie dochodzenie, a szwedzki premier Ulf Kristersson nazwał incydent „sabotażem”.

Turkey has summoned the Swedish ambassador after footage surfaced of a protest by a Kurdish group in Stockholm that showed an effigy of President Erdogan being hanged upside down. pic.twitter.com/hBYI126gWR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 14, 2023

Finlandia wystąpiła o przyjęcie do NATO wspólnie ze Szwecją w połowie maja 2022 roku. Dotychczas jedynie Turcja i Węgry spośród 30 członków Sojuszu Północnoatlantyckiego wciąż nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych. Turcja od czerwcowego szczytu NATO w Madrycie prowadzi rozmowy z Finlandią i Szwecją odnośnie zmiany polityki Helsinek i w szczególności Sztokholmu wobec separatystycznych organizacji kurdyjskich, stanowiących – według Ankary – zagrożenie terrorystyczne. Domaga się też ekstradycji niektórych aktywistów. Finlandia i Szwecja podchodzą do tego zgodnie z własnym i międzynarodowym prawem.

Według fińskiej agencji STT w latach 2019-2022 Turcja wystosowała do Finlandii ok. 10 wniosków o ekstradycję.

W tym tygodniu szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu udaje się do Waszyngtonu. Według komentatorów jedną z kluczowych kwestii tej wizyty mają być rozmowy w sprawie zgody USA na sprzedaż Turcji myśliwców F-16, co ma być także warunkiem Turków na wejście Finów i Szwedów do NATO.

„Wierzę, że mógłby być to ruch w kierunku rozwiązania tego supła (przypieczętowania akcesji do NATO), jeśli dojdzie do transakcji” – przyznał minister Haavisto.