Zełenski do Rosjan: Ci terroryści przyjdą kiedyś po was

REKLAMA

Cisza i nadzieja na przeczekanie nie uratują Rosjan, którym nie udało się potępić terroru; terroryści po nich przyjdą – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo, dostępnym na jego stronie internetowej.

– Chcę powiedzieć wszystkim tym w Rosji – i z Rosji – którzy nawet teraz nie mogli wypowiedzieć choćby kilku słów potępienia tego terroru… Chociaż wszystko doskonale widzą i wiedzą… – powiedział Zełenski.

REKLAMA

– Wasze tchórzliwe milczenie, wasze próby „przeczekania” tego, co się dzieje, skończą się tylko tym, że pewnego dnia ci sami terroryści przyjdą po was. Zło jest bardzo wrażliwe na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta o tych, którzy się go boją lub próbują narzekać. A kiedy przyjdzie do ciebie, nie będzie nikogo, kto by cię broni – powiedział Zełenski.

W sobotę rosyjski pocisk przeciwokrętowy Ch-22, przeznaczony do zwalczania lotniskowców, uderzył w wielopiętrowy blok mieszkalny w Dnieprze, doszczętnie niszcząc jeden z pionów budynku. Do tej pory uratowano 39 osób, w tym 6 dzieci. Zginęło 30 osób, w tym jedno dziecko. Ranne zostały 73 osoby, w tym 13 dzieci. Trwają poszukiwania pod gruzami ponad 30 osób.