Ziobro chce społecznej debaty na temat ustawy o SN: Polacy mają prawo wiedzieć

– Wystąpiłem do prezydenta Andrzej Dudy z prośbą o zainicjowanie społecznej debaty na temat korzyści, ale też prawdziwych kosztów wynikających z przyjęcia KPO – poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Polacy mają prawo wiedzieć, że KPO to jest w istocie ukryty bardzo drogi kredyt, którego udziela nam Unia Europejska, który będziemy musieli Unii zwrócić wraz z dużym naddatkiem. Przyjdzie nam z tego tytułu płacić znacznie wyższą składkę członkowską oraz nowe podatki do Brukseli – powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

– Według szacunków ekspertów kwota ok. 160 mld zł, która mieści się w ramach KPO, będzie nas kosztować od 300 mld, a według szacunku niektórych będzie dochodzić nawet do kwoty 500 mld zł – mówił dalej polityk.

– Zwracam się do pana prezydenta, bo jak nikt inny, posiada on bardzo silny, demokratyczny mandat do zainicjowania takiej społecznej debaty. Na pana prezydenta Andrzeja Dudę głosowało bowiem 11 milionów Polaków. A to właśnie prezydent jest strażnikiem polskiej konstytucji i polskiej suwerenności. Dlatego ma też szczególny tytuł, mandat, aby taką debatę w tej sprawie zainicjować – stwierdził Ziobro.

– Po to Polacy walczyli o demokrację, aby w sposób świadomy podejmować najważniejsze decyzje. A trudno wyobrazić sobie na horyzoncie ważniejszą decyzję, niż ta związana ze wszystkimi skutkami kredytu jakim jest w istocie KPO. Dlatego mam nadzieję, że pan prezydent zechce rozważyć ten list otwarty bez precedensu, apel jako minister sprawiedliwości, publicznie formułuje zwracając się do niego – dodał polityk.