5 najlepszych perfum damskich, które skradną Twoje serce

Rynek obfituje w niezliczoną ilość zapachów zaadresowanych do płci pięknej. Taki wybór może przyprawiać o prawdziwy zawrót głowy, a decyzja o zakupie najlepszej pozycji może być nie lada wyzwaniem. Aby nie pogubić się w szerokiej ofercie, warto poznać listę bestsellerowych perfum dla kobiet. Idealny zapach dobrze jest dopasować do swojego trybu życia, wieku oraz ogólnych preferencji. Poniżej prezentujemy krótki poradnik, który pomoże Ci w wyborze swojego idealnego zapachu, a także przedstawimy listę 5 najładniejszych perfum damskich, które cieszą się niesłabnącą popularnością od lat.

Czym są piramidy zapachowe?

Zapewne zdążyłaś już zauważyć, że Twój ulubiony zapach po jakimś czasie od zastosowania nieco zmienia swój wyraz. Jak to możliwe? Wytłumaczeniem jest nic innego, jak poszczególne nuty zapachowe wchodzące w skład kompozycji. Aromat, który na początku mógł wydawać się cytrusowy, po chwili staje się nieco bardziej korzenny, a pod koniec dnia pudrowy. Zmiana w zapachu nie wynika absolutnie z żadnej skazy, ale z kunsztu perfumiarza, który stworzył niejednoznaczny i pełen głębi aromat. Najładniejsze perfumy damskie potrafią zaskoczyć, a zapachy, które są ,,płaskie’’ i nie zmieniają się od pierwszej nuty, nie budzą zainteresowania wśród wytrawnych znawców perfum. Piramida zapachowa to schemat, na podstawie którego budowane są aromatyczne kompozycje. Dzieli się na trzy części, gdzie każda powinna spełniać swoje określone zadanie.

Nuty głowy. Stanowią wstęp do zapachu, dlatego najszybciej znikają w procesie utleniania. Zarówno w perfumach damskich jak i męskich, zwykle to zielone, cytrusowe, wodne i owocowe akordy. Pomimo tego, że szybko się ulatniają, stanowią istotny element każdego zapachu.

Nuty serca. Wielu twierdzi, że to najważniejszy element każdej kompozycji, ponieważ są dominujące i definiują aromat. Zazwyczaj nuty serca zaczynają być wyczuwalne po około 10-20 minutach od aplikacji i utrzymują się od jednej do kilku godzin – wszystko zależy od użytych olejków oraz ich koncentracji. Zwykle wykorzystywane są akordy kwiatowe, korzenne lub zielone.

Nuty bazy. Zwieńczenie zapachu stanowią ciężkie, wyraziste akordy. Charakteryzują się większą trwałością – nie oznacza to, że są najbardziej wyczuwalne, ale to właśnie dzięki nim aromat może utrzymać się na skórze nawet przez wiele godzin. Ujawniają się zwykle po około 30 minutach, a grupa ta to pełen wachlarz nut zapachowych: drzewne, ambrowe, balsamiczne, skórzane, słodkie oraz tytoniowe. Każda z nich, odpowiednio wybrana i skomponowana, potrafi stanowić bazę najpiękniejszych perfum damskich.

Ranking damskich zapachów, które mogą Ci się spodobać

Ilość produktów zapachowych dostępnych na rynku może przyprawiać o prawdziwy zawrót głowy. W jaki sposób przebrnąć przez setki nowości i wybrać najładniejsze perfumy damskie? Na początek warto poszukać informacji w internecie i poszukać kompozycji, które przypadną Ci do gustu. Jeśli pragniesz zrobić zakupy online, warto wypróbować zapach w perfumerii stacjonarnej i poczytać recenzje. Pamiętaj również, aby zamawiać ze sprawdzonych drogerii internetowych. Na Makeup.pl znajdziesz zapachy wyłącznie od oficjalnych dystrybutorów lub bezpośrednio od producentów. Poniżej przedstawiamy Ci także krótki ranking perfum damskich, które pokochały kobiety na całym świecie.

5. Guerlain La Petite Robe Noire. Te przepiękne, francuskie perfumy sprawią, że Twoja osoba stanie się źródłem niezliczonych komplementów. Zapach spodoba się każdej eleganckiej kobiecie, która czuje się pewnie w swojej skórze.

4. Giorgio Armani My Way. Ten oryginalny, kwiatowy aromat bazuje na akordach pochodzących z różnych zakątków ziemi. Poczuj bergamotkę z włoskiej Kalabrii, egipski kwiat pomarańczy, indyjski jaśmin, czy wanilię z Madagaskaru – a to zaledwie fragment zmysłowej kompozycji!

3. Versace Bright Crystal. Perfumy damskie, które uwodzą – tak można określić ten kobiecy i zmysłowy zapach. Owocowo-kwiatowa kompozycja to doskonałe rozwiązanie na co dzień, które sprawi, że dzień będzie lepszy!

2. Chloe Eau de Parfum Naturelle. Pozycja wyróżnia się swoją czystą i prostą formą, którą osiągnięto poprzez zastosowanie składników pochodzenia naturalnego. Zapach spodoba się fankom kwiatowych, świeżych i autentycznych kompozycji.

1. Dior J’adore. Nasze top perfumy damskie to szlachetny aromat stworzony w hołdzie dla miłości Christiana Diora do kwiatów. Główne nuty zapachowe kultowej kompozycji stanowi kwiat Ylang-Ylang z wyspy Cosmo, jaśmin oraz róża damasceńska.