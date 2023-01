Afera łapówkarska w Parlamencie Europejskim. Robi się ciekawie… Panzeri sypie

REKLAMA

W aferze dotyczącej korupcji były poseł do Parlamentu Europejskiego Pier Antonio Panzeri, zobowiązał się do „do współpracy z wymiarem sprawiedliwości”. Skandal korupcyjny z udziałem Kataru i Maroka od miesiąca wstrząsa Parlamentem Europejskim.

Panzeri podpisał we wtorek 17 stycznia układ z belgijską prokuraturą federalną. Będzie „współpracował” w zamian za zmniejszenie kary pozbawienia wolności. M.in. „zobowiązuje się do poinformowania śledczych i wymiaru sprawiedliwości w szczególności o (…) uzgodnieniach finansowych z państwami trzecimi, wprowadzonych konstrukcjach finansowych oraz beneficjentach korupcji”.

Jego zeznania mają być „merytoryczne, wnoszące nowe elementy, szczere i kompletne”. Przebywający obecnie w areszcie Pier Antonio Panzeri będzie musiał również poinformować śledczych o udziale w korupcji „osób znanych lub jeszcze nieznanych”. W zamian za współpracę otrzyma przewidziany w Belgii ustawą z 2018 r., status „skruszonego”, a „kara nałożona na pana Panzeriego będzie skuteczna, ale ograniczona”.

W oświadczeniu prokuratury nie wyklucza się jednak także ograniczonej kary pozbawienia wolności. Będzie też „grzywna i konfiskata wszystkich nabytych nielegalnie korzyści majątkowych, wycenianych na milion euro”.

67-letni Pier Antonio Panzeri został aresztowany w Brukseli 9 grudnia, w dniu zatrzymania także wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, greckiej socjalistki Evy Kaili oraz włoskiego asystenta parlamentarnego Francesco Giorgi, „partnera” Kaili.

Pier Antonio #Panzeri, a former Italian EU lawmaker detained in the European Parliament corruption probe, has struck a plea deal with the Belgian prosecutor to exchange information about bribes he made in exchange for a reduced sentence.#Qatargate https://t.co/DUVvigLhuG

— Older_GF (@OlderGf) January 17, 2023