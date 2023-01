Australian Open. Zakazali TEGO na trybunach. „Co mogę powiedzieć?”

REKLAMA

Organizatorzy trwającego w Melbourne wielkoszlemowego Australian Open zakazali kibicom wnoszenia na trybuny flag Rosji oraz Białorusi. Tenisiści z tych krajów mogą rywalizować w turnieju jako neutralni.

Decyzja jest konsekwencją udziału tych krajów w zbrojnej napaści na Ukrainę.

W poniedziałek, pierwszego dnia zmagań, rosyjskie flagi pojawiły się na dwóch meczach, w tym w spotkaniu Ukrainki Kateryny Baindl z Rosjanką Kamillą Rachimową (7:5, 6:7 (8-10), 6:1).

„Nie ustajemy w wysiłkach, aby zapewnić najlepsze warunki do cieszenia się tenisem” – poinformowali organizatorzy w oświadczeniu.

We wtorek o zakaz zapytano Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która w pierwszej rundzie wygrała z Czeszką Terezą Martincovą 6:1, 6:4.

– Jeśli wszyscy dzięki zakazowi czują się lepiej, to OK. Nie mam na to żadnego wpływu. Co mogę powiedzieć? Zakazali flag, to zakazali – powiedziała rozstawiona z numerem piątym zawodniczka.