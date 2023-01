Greta Thunberg aresztowana w Niemczech [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Niemiecka policja poinformowała we wtorek, że aresztowała szwedzką działaczką klimatyczną Gretę Thunberg. Przebywała ona na terenie wioski Luetzerath, gdzie w sobotę doszło do gwałtownych starć aktywistów z policją.

Według policji Thunberg została zatrzymana wraz z grupą aktywistów we wtorek podczas kolejnego protestu przeciwko wyburzeniu wioski Luetzerath, gdzie gigant energetyczny RWE chce wznowić wydobycie węgla.

Rzecznik policji w regionie powiedział, że nie jest jeszcze jasne, co stanie się z Thunberg, która w zeszłym tygodniu dołączyła do protestujących w Luetzerath. W sobotę doszło tam do starć aktywistów z policją, podczas których kilkadziesiąt osób zostało rannych.

W niedzielę policja wspierana przez buldożery usunęła aktywistów z budynków we wsi; tylko kilku ukryło się na drzewach i w podziemnym tunelu.

Policja podaje, że Szwedka została zatrzymana w kopalni odkrywkowej Garzweiler 2, około 9 kilometrów od Luetzerath, gdzie siedziała z grupą protestujących w pobliżu kopalni.

Greta Thunberg „została zatrzymana i wyniesiona przez nas z obszaru bezpośredniego zagrożenia w celu ustalenia jej tożsamości” – powiedział rzecznik policji w Akwizgranie i dodał, że jedna z aktywistek wskoczyła do kopalni, w wyniku czego została ranna.

Aquí la policía Alemana tratando a un señor como a un perro en una manifestación pacífica.

Lo otro es la misma policía Alemana pero con Greta Thunberg hoy día 17. Encuentra las diferencias y mira bien la cara de Greta.

Insultante es poco. pic.twitter.com/LLh8oD8wHu — Doctor Manhattan reborn (@manhattan_2) January 17, 2023

Po sobotnich starciach z policją aktywiści oskarżyli funkcjonariuszy o niewspółmierną przemoc podczas usuwania ich z terenu wioski Luetzerath. Rzeczniczka ratownictwa medycznego demonstrantów wskazywała na „wysoką, dwu-, a nawet trzycyfrową liczbę” poszkodowanych uczestników protestów.

Według danych policji od środy do niedzieli w Luetzerath rannych zostało ponad 70 funkcjonariuszy policji, z czego większość podczas sobotnich starć z przeciwnikami uruchomienia kopalni węgla.

16.01.2023 r. – Luetzerath/Niemcy. Zmaterializowała się Greta Thunberg!

WOW! Została wezwana przez policję o opuszczenie terenu.

Zignorowała to.

No to ją wynieśli 😂 Niemcy są największym trucicielem Europy.

I co?

I nic. pic.twitter.com/WiHhpPDCqy — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) January 17, 2023