Komendant wojewódzki policji: wzrasta ilość pospolitych kradzieży

Komendant wojewódzki policji w Olsztynie Tomasz Klimek przyznał w rozmowie z PAP przed roczną odprawą policjantów, że wzrasta ilość drobnych kradzieży, których w ostatnich latach notowano niewiele.

„Zaczyna odradzać się typowa, zwykła przestępczość przeciwko mieniu, czyli zwykłe kradzieże, czy kradzieże z włamaniami, gdzie już od jakiegoś czasu coraz mniej z roku na rok było tej przestępczości. Te przestępstwa nie powodują szybkiego wzbogacenia się sprawców. Wzrasta ilość kradzieży w centrach handlowych i drogeriach” – powiedział w rozmowie z PAP nadinsp. Tomasz Klimek, komendant wojewódzki policji w Olsztynie.

W ostatnim czasie media społecznościowe zalewają informacje o włamaniu do dwóch restauracji w Olsztynie (jedna z nich zbiera w internecie pieniądze, by dalej prowadzić działalność), na miejskich grupach dyskusyjnych niemal codziennie pojawia się informacja o ukradzionym telefonie komórkowym, portfelu, czy nawet kurtkach i płaszczach „omyłkowo” zabranych z klubów. Do napadów i kradzieży dochodzi nie tylko zaułkach – we wtorek policja z Elbląga poinformowała, że trzech napastników na głównej ulicy miasta przewróciło i skopało 65-latka, ukradziono mu telefon i 170 zł.

„W wykrywaniu sprawców kradzieży rzeczy cudzej, bo tak się to nazywa w statystykach, jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju. Policjanci są szkoleni do wykrywania tego typu drobnych przestępstw i nie będą ustawać w wysiłkach, by ludzie czuli się bezpieczni” – powiedział nadinsp. Klimek komentując uciążliwość drobnych przestępstw dla lokalnych społeczności.

Komendant wojewódzki policji w Olsztynie w rozmowie z PAP przyznał, że oprócz drobnych przestępstw wzrasta także liczba przestępstw gospodarczych, np. oszustw, czy wyłudzeń, w których ofiary tracą znaczne kwoty. W ubiegłym roku policjanci z regionu zabezpieczyli na poczet przyszłym kar mienie o wartości 18,5 mln zł.

Podczas rocznej odprawy policja poinformowała, że w ubiegłym roku doszło w województwie do mniejszej ilości wypadków drogowych (spadek o 10 proc.), zmniejszyła się też liczba ofiar śmiertelnych (spadek o 12,5 proc.) i rannych (spadek o 13,8 proc.). W ocenie policji jest to efektem m.in. zaostrzenia przepisów ruchu drogowego.

Policjanci z Warmii i Mazur od lat w wakacyjnych miesiącach pełnią służbę na Szlaku Wielkich Jezior. W minionym roku na wodzie policjanci ujawnili 100 pijanych żeglarzy. Pijany sternik łodzi odpowiada przed sądem tak samo, jak pijany kierowca.

Obecnie w garnizonie olsztyńskim pracuje 3,6 tys. policjantów, do obsadzenia jest 76 wakatów – w tamtym roku w styczniu było ich 10.