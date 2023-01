Naczelni dowódcy USA i Ukrainy spotkali się w Polsce. To ich pierwsza bezpośrednia rozmowa od wybuchu wojny

REKLAMA

Po raz pierwszy od początku wojny na Ukrainie bezpośrednie rozmowy odbyli ze sobą naczelni dowódcy armii USA i Ukrainy – generałowie Mark Milley i Wałerij Załużny. We wtorek spotkali się w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej – poinformowała agencja AP.

Miejsce spotkania nie zostało ujawnione, AP pisze jedynie, że chodzi o bazę wojskową w południowo-wschodniej Polsce.

Agencja zaznacza, że obaj dowódcy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę często rozmawiali przez telefon o potrzebach militarnych Kijowa, ale nigdy nie spotkali się osobiście. Takie spotkanie, zdaniem AP, oznacza umacniające się więzi między obydwoma krajami, a moment jest symboliczny, bowiem zbliża się pierwsza rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę.

AP zaznacza, że to także kluczowy moment w rozpętanej przez Rosję wojnie. Wojska ukraińskie toczą zaciekłe walki we wschodnim obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie – uzupełnione przez tysiące najemników z Grupy Wagnera – starają się odwrócić bieg wydarzeń po serii niepowodzeń na polu bitwy w ostatnich miesiącach.

My first personal meeting with #GenMilley, Chairman of @thejointstaff happened in 🇵🇱.

Extended my gratitude for the unwavering support & assistance provided by 🇺🇸 & allies to 🇺🇦.

Outlined the urgent needs of the #AFU meeting which will accelerate our Victory. pic.twitter.com/A7e3pzODNR

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 17, 2023