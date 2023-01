W rankingu konkurencyjności firm rodzinnych prowadzą USA, Polska na 12. miejscu. Niemcy spadły na pozycję 17.

REKLAMA

W rankingu Europejskiego Centrum Badań Ekonomicznych (ZEW) pierwsze miejsce zajęły USA, dwunaste Polska, a Niemcy dopiero siedemnaste. Konkurencyjność niemieckich firm rodzinnych obniżyła się w zestawieniu obejmującym 21 krajów.

W zestawieniu „Country Index for Family Business” pozycja Polski nie zmieniła się od 2020 r; Niemcy znajdowały się wówczas na 14. miejscu. To była dziewiąta edycja badań wykonywanych co dwa lata na zlecenie Fundacji Firm Rodzinnych.

Na czele rankingu znajdują się Stany Zjednoczone. Za Niemcami plasują się tylko Węgry, Hiszpania i Włochy. RFN wypada również słabo w porównaniu z innymi krajami niemieckojęzycznymi: Szwajcaria jest na 4., a Austria na 13. miejscu.

Według badania Niemcom coraz trudniej zmagać się z konkurencją z USA i państw Europy Zachodniej. „Podczas gdy inne kraje inwestują w infrastrukturę lub reformują swoje systemy podatkowe, Niemcy nie robią postępów. Jedynym wyraźnym atutem jest stosunkowo niski poziom długu publicznego i prywatnego” – wynika z raportu.

Eksperci z ZEW podkreślili, że szokujący wzrost cen energii od początku wojny na Ukrainie osłabił konkurencyjność niektórych krajów europejskich. Bolączkami Niemiec są m.in. biurokracja, wysokie obciążenia podatkowe i spadająca innowacyjność. „(…) w ocenie ekonomistów Niemcy nie są w stanie zrekompensować tego przewagami w innych aspektach” – podsumowuje portal dziennika „Welt”.

Źródło: PAP