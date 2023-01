Wielka Brytania chce zakazać leczenia homoseksualistów

REKLAMA

Z inicjatywą zakazania terapii konwersyjnych, czyli leczenia homoseksualistów, wystąpiła 17 stycznia brytyjska sekretarz stanu ds. technologii cyfrowych, kultury, mediów i sportu Michelle Donelan. Pierwotnie rząd brytyjski zamierzał zakazać prób leczenia ze swojej przypadłości homoseksualistów i lesbijek, z wyłączeniem tzw. „osób transpłciowych”.

Projekt przedstawiony przez minister Donelan mówi o zakazie wszelkich terapii konwersyjnych, w tym także leczenia „osób transpłciowych”.

Warto dodać, że u władzy w Wielkiej Brytanii są… konserwatyści. Rząd składał takie obietnicy pod wpływem lobby LGBT od 2018 r. Kilkukrotnie się jednak z podobnych inicjatyw wycofywał.

Terapie, które mają zmienić orientację seksualną są od wielu lat pod obstrzałem wpływowego lobby LGBT. Nic dziwnego, bo gdyby takie leczenie stało się popularne, zabrakłoby im adeptów i argumentów.

„Rząd opublikuje projekt ustawy, która określi proponowane podejście do zakazu praktyk konwersji” w Anglii i Walii – ogłosiła minister kultury Michelle Donelan w pisemnym oświadczeniu skierowanym do parlamentu we wtorek 17 stycznia.

W oświadczeniu uznaje „szkodliwość takich praktyk” i wyraża „zaangażowanie w ochronę przed tymi praktykami” ze względu „na seksualność lub transpłciowość”? Jako pierwsza pochwaliła minister i inicjatywę rządu organizacja LGBTQ+ Stonewall.

Nancy Kelley, dyrektor naczelna Stonewall, oburzała się, że 13% „osób transpłciowych” i 7% wszystkich „osób LGBTQA+” miało propozycje leczenia terapeutycznego lub jej doznało, co uznała za oburzające.

Brytyjski rząd już ubiegłej wiosny wprowadzał zakaz terapii konwersyjnych, ale szybko zmienił swoją decyzję w obliczu ostrych protestów społecznych. Dla wielu rodziców jest to szansa ratowania swoich dzieci. Później rząd mówił już tylko o zakazie takich terapii wobec gejów i lesbijek, ale z wyłączeniem osób transpłciowych. Teraz próbują jeszcze raz…

Źródło: AFP