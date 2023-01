Elektryczna Warszawa Trzaskowskiego. Na nowej pętli zamontowano ładowarki, które nie działają

REKLAMA

Dwie linie autobusowe od soboty zatrzymują się na nowej pętli na Woli. Z myślą o autobusach elektrycznych zostały tam zamontowane ładowarki elektryczne. Niestety nie działają. Okazuje się, że trwają procedury dopuszczające je do użytkowania.

W sobotę 14 stycznia została oddana do użytku nowa pętla autobusowa przy ulicy Ostroroga, która zastąpiła kraniec Młynów. Do nowej pętli dojeżdżają autobusy linii 106 i 136 – informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Nowa pętla została wybudowana, aby zastąpić przystanki Młynów, bo stały się one za ciasne dla wszystkich autobusów obsługujących trasy 103, 106 i 136. Na pętli Ostroroga są dwa perony o długości 60 i 40 m, które mieszczą dwa autobusy 12-metrowe i trzy 18-metrowe. Wybudowano również wiaty przystankowe, chodniki i wiatę dla rowerów z zielonym dachem z rozchodnika. Zamontowano też ładowarki dla autobusów elektrycznych.

Od soboty w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia nowej pętli, na których pod ładowarkami parkują autobusy spalinowe.

Stało się. Pętla na Ostroroga otwarta. Szkoda ze jest taka betonową patelnią. Na plus, fakt że jest zaplecze socjalne dla kierowców. pic.twitter.com/c3Qu095Hze — Joanna Klikowicz 🐱🌿🚲🎨 (@JKlikowicz) January 14, 2023

– Prowadzona jest procedura dopuszczająca ładowarki do użytkowania. Czekamy na montaż liczników i wtedy zgłosimy to do Urzędu Dozoru Technicznego. Jak tylko uzyskamy pozytywną decyzję dopuszczającą urządzenia do użytku na linię 106 skierujemy autobusy elektryczne – wyjaśnił rzecznik Miejskich Zakładów Autobusów Adam Stawicki.

– Mamy nadzieję, że stanie się to najpóźniej w ciągu miesiąca – dodał.

Nowa pętla jest przy skrzyżowaniu Ostroroga z Wawrzyszewską. Od soboty 14 stycznia kończą na niej kursy i wyruszają w trasy autobusy linii 106 i 136. Zmieniły się też nazwy przystanków. Dotychczasowe przystanki Młynów – zarówno tramwajowe (linii 20, 23, 24) jak i autobusowe (linii 103, 106, 136, N45, N95) – zmieniły nazwę na Pl. Pole Elekcyjne, a te, przy których autobusy linii 106 i 136 kończyły i rozpoczynały swoje trasy, stały się dla nich przystankami przelotowymi. Nazwa Młynów oznacza od soboty tylko stację metra linii M2.