Janusz Korwin-Mikke popełnił na swoim Twitterze wpis, który wywołał wśród internautów wiele kontrowersji. Napisał bowiem o III Wojnie Światowej i masonerii.

Na swoim Twittrze Janusz Korwin-Mikke prowadził rozważania na temat III Wojny Światowej. Z wpisu polityka wynika, że – według wolnościowca – może stać za tym masoneria. Jak stwierdził, „potrafi sobie wyobrazić” taki scenariusz.

„To może ta III WŚw, do której konsekwentnie dążą Anglosasi, to nie taki zły pomysł? Będzie 500 milionów trupów – ale za to skończy się Tęczowa Rewolucja, równouprawnienie kobiet, transgenderyzm, feminizm, socjalizm i d***kracja” – stwierdził Korwin-Mikke.

„Być może masoneria istotnie tak to sobie wymyśliła?” – dodał.

W kolejnym wpisie wyjaśnił zaś, że nie popiera III Wojny Światowej.

„Ale-ż ja NIE jestem po stronie Anglosasów i nie chcę III WŚw!! Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że w umysłach ⸫W Mistrzów 33. stopnia masonerii (która jest prawicowa; np. ⸫ W M-em ⸫ WL Anglii jest JXW Edward, diuk Kentu!!) mógł się wyląc taki szatański perwersyjny pomysł!” – wskazał.

