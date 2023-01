Obywatel Bangladeszu potrącił 16-letnią Polkę na przejściu. Mógł być pod wpływem narkotyków

REKLAMA

W Mławie na przejściu dla pieszych kierujący nissanem 42-letni obywatel Bangladeszu potrącił 16-latkę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Wstępny test na obecność narkotyków w organizmie kierowcy nissana okazał się pozytywny. Mężczyznę zatrzymano i osadzono w policyjnym areszcie.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska, do potrącenia 16-letniej mieszkanki tego powiatu doszło dzień wcześniej – zdarzenie miało miejsce w Mławie w pobliżu kortów przy ul. Sienkiewicza „podczas zapadającego zmierzchu”.

– Kierujący nissanem 42-letni obywatel Bangladeszu potrącił przechodzącą przez przejście 16-latkę. Ranna piesza została przewieziona do szpitala w Ciechanowie. Kierowca nie był pod wpływem alkoholu. Wstępny test na obecność narkotyków w organizmie okazał się pozytywny. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a jego samochód odholowany – przekazała asp. szt. Pawłowska.

Rzeczniczka mławskiej policji zaznaczyła, iż od kierującego nissanem pobrano krew do badania laboratoryjnego. Jak dodała, w sprawie wypadku trwają dalsze, szczegółowe ustalenia, dotyczące okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przez kierujących, jak i do pieszych. – Wzmożony ruch, ograniczona widoczność, nieużywanie przez pieszych elementów odblaskowych i wchodzenie na przejście bez upewnienia się czy jest to bezpieczne to sytuacja, która może zakończyć się wypadkiem – zaznaczyła asp. szt. Pawłowska.

Jak podkreśliła, „kierowcy także powinni zachować szczególną ostrożność i bacznie obserwować okolice przejścia dla pieszych”. – Trzeźwość, rozsądek i wyobraźnia za kierownicą to absolutna podstawa – dodała.